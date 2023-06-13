幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜5月17日獲國民黨徵召角逐2024總統大選，旋即遭遇挺郭派整合不順、新北市私幼餵藥案等危機。儘管主要對手民進黨賴清德也曾遇到黨內性平風暴，但憑著果斷處置暫且化險為夷，反觀侯友宜卻仍深陷泥淖。不過，目前距離總統大選投票還有半年以上，前英國首相邱吉爾曾說，「永遠不要浪費一場好危機」，侯友宜若能深知此道理，便不致「全黨救一人」的窘境，藍營人士指出，不排除黨主席朱立倫親自擔任侯的競總主委指揮作戰，否則最後受衝擊恐不只總統，連國民黨立委選情選都將連帶被影響。

3個禮拜前，民進黨還因《人選之人》性平風暴，藍營都在看賴淸德笑話。不過，賴很快就展開危機處理，從他本人到總統蔡英文都多次道歉。反觀侯友宜從獲徵召參選總統以來，舉凡挺郭派整合不順，乃至於近期延燒的新北市私幼餵藥案，藍營要角都關心侯的危機處理。事實上，侯友宜並非猶豫不決的人，警界時期多次在生死關頭做出決斷；今年2月間，新北市消防局長黃德清爆出婚外情，當天就壯士斷腕。只是上述危機都相對單純，而現在總統大選所面臨的，都非新北市政府層級所能單獨掌控的問題，例如餵藥案就涉及檢調偵辦進度及偵查不公開。

▲新北私幼餵藥案，侯友宜日前晚間二度閉門見家長後旋即搭車離開。（圖／記者鄭佩玟攝）

黨內人士分析，民進黨賴清德身兼黨主席掌握黨機器，所以才能迅速化解危機；故侯友宜也應積極與黨中央整合，敦請朱立倫出任競總主委，不失為一個好方法。再者，朱立倫2016年自己打過總統大選，2020年也當過時任黨籍總統候選人韓國瑜競總主委，全國大選經驗可謂相當豐富，亦熟悉地方派系及外交兩岸論述，與侯友宜互補性極佳。

至於餵藥案讓新北市後院失火，侯友宜是否需要回防新北而全面暫停選舉行程？一位新北人士分析，由於侯已責成副市長劉和然統籌負責此案，故危機雖然有所衝擊，但也不啻是劉的一次期中考。這位新北人士強調，侯友宜是新北市長兼總統候選人，上班期間固然要綜理市政，但下班時間的總統選舉行程則不能不跑，故劉和然代理市政的戰略架構不能受到

▲侯友宜日前前往幼兒園餵毒專案辦公室了解最新進度。（圖／翻攝侯友宜臉書）

另有藍營人士建議，侯友宜不只不能倒退回防新北，甚至更應展現總統格局，積極與外國友人接觸，如日前帶美國在台協會理事主席羅森柏格到平溪放天燈，輿情反應就相當正面。地方人士直言，「用人不疑，疑人不用」，與其要侯友宜放棄總統行程，不如給新北市府更多協助。在這方面，國民黨立院黨團昨已發函法務部，要求儘速查明真相；黨中央今也發出新聞稿，痛斥民進黨造謠抹黑。

黨內人士進一步指出，在新北私幼餵藥案爆發前，國民黨內參民調侯友宜與柯文哲呈現22％至24％糾纏狀態，而賴清德則是保持領先。選情往往瞬息萬變，牽一髮而動全身，「危機就是轉機」，趁著世人都在看的時刻，如何讓侯友宜展現出「警長」當機立斷的危機處理能力？如何透過藍軍的危機意識加速整合？如何改善先前被人詬病團隊過於封閉、主動性不足的問題？將再次考驗侯友宜及其團隊危機處理能力。