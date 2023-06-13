造勢大會？國民黨16立委參選人赴立院拋7訴求　綠委批破壞國會尊嚴

▲國民黨新血戰力進國會 七大聲明訴求！記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

尋求連任的國民黨立委洪孟楷今（13日）上午召集16位同黨立委參選人在立法院舉行記者會，以揭開疫苗快篩採購黑箱弊案、改革通傳會（NCC）、重啟特偵組、執行死刑等7大訴求，集體亮相。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，美其名是記者會講訴求，其實就是造勢大會，「以後大家都來立院造勢，國會未來還有什麼尊嚴存在？」

洪孟楷13日上午召集同黨籍立委參選人林沛祥、洪佳君、林國春、葉元之、張智倫、林金結、廖先翔、張斯綱、游淑慧、徐巧芯、牛煦庭、黃健豪、游顥、李眉蓁、陳美雅、李明璇等16人，在立法院議場前舉行「新血戰力進國會 七大聲明訴求！」記者會；而原定出席的立委參選人羅智強，洪孟楷辦公室則於上午9時13分通知羅臨時無法出席。

鄭運鵬表示，對於國民黨團有立委帶候選人到立院大剌剌造勢大會，自己要表達抗議跟遺憾，以前若說立委要尋求連任，他們有記者會很正常；但這次來立法院的參選人，有的參選好幾次沒當選，藍營立委把他們帶到議場來開記者會，美其名是記者會講訴求，其實就是造勢大會，「以後大家都來立院造勢，國會未來有什麼尊嚴存在？」

鄭運鵬表示，他們的訴求有很多都是歷史的事件與錯誤，例如像特偵組，有檢察官越方如跑到日本施壓串證，後來發現要讓檢察官中立辦案，不需要特偵組也可以把案子辦好，有特偵組反而變特權；還有黃世銘跑去馬英九那邊告密被關。

鄭運鵬指出，國民黨有時候拿以前威權時代的歷史錯誤來當選舉訴求，這只是個標題，本質上就是這些候選人來立法院作秀、造勢，國民黨能否接受其他政黨每天來立法院造勢？以後這裡每天都插關東旗就好，所以這是很破壞國會尊嚴的做法。