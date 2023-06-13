已故歌手邱晨紀念音樂會停辦　鍾沛君、徐巧芯批：顏面掛不住才取消

▲鍾沛君、徐巧芯。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

導演彭啟原日前發文，30年前曾帶一名女實習生到部落拍攝節目，不料卻被曾入圍金曲「特別貢獻獎」的知名男歌手邱晨性侵，客委會原訂要舉辦邱晨紀念音樂會也在昨日正式宣布停辦。對此，國民黨台北市議員徐巧芯、台北市議員鍾沛君發布共同聲明，痛批是因為長官顏面掛不住，客委會才取消紀念音樂會，而文化部長史哲部至今都未給說法。

徐巧芯與鍾沛君13日共同發布聲明表示，雖然人已逝，但他做過的事情不會消失，30年前被性侵的女實習生，30年後又把自己傷口劃開，指控那位性侵疑犯。而這位性侵疑犯，就是國人耳熟能詳的邱晨，其創作作品包含《小茉莉》、《看我聽我》、《風告訴我》、《河堤上的傻瓜》、《就在今夜》等金曲，生前名利雙收，身後備極哀榮，2022年4月告別式，分獲客委會與文化部褒揚狀，又在當年金曲獎獲頒特別貢獻獎。

聲明指出，邱晨與民進黨淵源甚深，1986年民進黨創立，邱晨與前立委邱垂貞共同創作民進黨黨旗歌「綠色旗升上天」，2002年還曾獲民進黨提名參選東勢鎮長。邱晨過世後，民進黨發稿讚揚，「民主一路上的付出，前輩愛鄉土的精神與實踐，將繼續傳承下去」。

「然而，正因如此，當邱晨被指控性侵，除了國人震撼，政府與綠營更是尷尬。」聲明透露，客委會原訂舉辦邱晨紀念音樂會緊急喊停，但面對一個恐怖的性侵故事，隱忍的受害女性，30年的未癒傷痕，就被客委會化為一句「早年相關爭議事件」，還在被害人傷口灑鹽稱「短時間內恐怕難以及時釐清」。

聲明痛批，明明是因為性侵曝光，客委會竟然還要粉飾成「失去紀念活動本意」、「造成不必要困擾」，但民眾都心知肚明，就是因為褒揚狀剛發，長官顏面掛不住才取消紀念音樂會。賴清德才說「零容忍」，客委會馬上雙標，而文化部長史哲至今對此都未給說法。