邱晨遭爆30年前垃圾堆中性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

▲第33屆金曲獎「特別貢獻獎」得主邱晨，遭爆30年前曾強暴女實習生。（圖／翻攝台視YouTube）

記者林育綾／台北報導

台灣#MeToo風暴持續延燒，日前導演彭啟原發文，他30年前曾帶一名女實習生到部落拍攝節目，不料卻被知名男歌手強暴，近日他才得知事情真相，雖然該歌手也已離世，但還是忍不住公開他的身分，就是曾經入圍金曲「特別貢獻獎」的邱晨，當時邱甚至與被害者一起摔落到斷崖下垃圾堆，依然性侵得逞。而客委會原訂7月舉辦邱晨紀念音樂會，也在今（12）日正式宣布停辦。

▼導演彭啟原PO文揭露，金曲獎「特別貢獻獎」得主邱晨在30年前性侵女實習生。（圖／翻攝自彭啟原臉書）

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客家委員會針對邱晨紀念音樂會一事，今（12）日說明如下：

客家委員會為感念已故知名客籍音樂人邱晨（邱憲榮）先生一生對臺灣流行音樂及社會運動之貢獻，原規劃於今（112）年7月辦理紀念音樂會。

惟近日傳出邱晨先生早年相關爭議事件，在短時間內恐怕難以及時釐清。為避免音樂會之舉辦反擴大爭議，致失去紀念活動之本意，亦對相關人士及家屬造成不必要的困擾，本會感到萬分遺憾必須宣布停辦。

客家委員會之任何決定無法抹滅邱晨生涯對音樂界的貢獻，但本會對於相關人士或其家屬處境及情感尤其感到不捨，除表達我們的慰問外，也期盼社會各界能夠給予高度尊重，避免造成任何無心的傷害。