朱學恒告發自己！律師翻白眼：自導自演一場「道歉大戲」

▲台北市議員鍾沛君（右）日前PO文爆料名嘴朱學恒（左）涉對她性騷擾。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控，名嘴朱學恒於2022年對她性騷擾，引發外界軒然大波，而朱學恒也於12日主動對台北地檢署告發自己，盼能平息社會紛爭。對此，律師陳孟秀表示，「我忍不住翻了白眼，真的很愛演。」

陳孟秀12日晚間在個人粉專發文表示，有人看到朱學恒到台北地院「告發自己」而疑惑，「犯罪行為人可以自己告發自己嗎？」對此，陳孟秀說，「我忍不住翻了白眼，真的很愛演。」

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陳孟秀表示，在制度上，固然《刑事訴訟法》第240條規定：「不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發」，理論上朱學恒同時是被告，也同時是告發人的角色。然而，當事人「告發自己」，雖然沒有不可以，但跟制度本質、設計矛盾。

「為什麼不自首就好？」面對詢問，陳孟秀解釋，被害人鍾沛君議員於上週公開揭露犯罪事實，因此朱學恒不符合「自首」的減刑規定；另外，自首要件是否符合，須交給法院判斷，通常犯罪嫌疑人或被告到案說明就，「朱學恒就是在自導自演一場『道歉大戲』，其實真是浪費社會資源，沒有必要。」