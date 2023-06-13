朱學恒告發自己「穩拿不起訴」　呂秋遠：這是一場精心設計的戲劇

▲朱學恒告發自己根本穩拿不起訴，律師嘆「這是一場精心設計的戲劇」。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

名嘴朱學恒近日遭台北市議員鍾沛君指控性騷擾，並於12日主動向台北地檢署告發自己，聲稱願意主動面對司法調查。對於朱學恒的自我告發行為，呂秋遠感嘆，除非檢方認定是強制猥褻，否則朱學恒程序上根本穩拿不起訴處分，「只要對法律略有理解的人，都會知道這只是一場精心設計的戲劇」。

針對朱學恒向台北地檢署告發自己的行為，律師呂秋遠13日凌晨在臉書表示，朱學恒究竟想要「告發自己」什麼，大概只有朱學恒內心想復出的念頭知道，因為只要是對法律略有理解的人，都會知道這只是一場精心設計的戲劇。

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呂秋遠指出，刑事訴訟法雖然規定「不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發」，但是一般告發都是第三人，告發者通常不會是被告。告訴一般是由被害人提出，告發一般是由第三人提出，自首一般是由被告（加害人）提出，「朱學恒當然可以告發自己，但邏輯上怎麼說都奇怪，比較類似自首」。

但朱學恒同樣不符合自首要件，因為自首必須要在犯罪還沒被發現之前，向檢察官或警方主動陳述全部犯罪，且願意接受法院裁判才算，「目前，朱學恒的犯罪情節，已經被全國民眾知道，怎麼會符合自首要件，所以，我們就當作他是真的想告發自己犯罪，讓檢察官偵辦，那麼，為什麼說是一場戲？」

▲呂秋遠分析，不論鍾沛君要不要提告，朱學恒在程序上幾乎穩拿不起訴。（圖／記者李毓康攝）

呂秋遠解釋，因為性騷擾是告訴乃論，鍾議員（鍾沛君）並未提告，所以地檢署必須分案，還是要詢問鍾議員願不願意提告，「若鍾議員不提告，那就是鍾議員自己不提告的，不關朱學恒的事。如果鍾議員要提告，已經超過半年的告訴期，所以地檢署依法會不起訴」。

換句話說，除非檢察官認定，朱學恒的行為是強制猥褻，這是非告訴乃論，才會有進入實質審理的問題，否則光是在程序上，一定穩穩可以拿到不起訴處分，屆時朱學恒就可以憑著不起訴處分書，大搖大擺說，「經過司法認證，我沒有性騷擾，也負起一切責任，是檢察官不起訴我的，所以我又復出了，謝謝大家，科學終將戰勝一切」。

呂秋遠感嘆，（朱學恒）先是欺負別人，後是浪費司法資源，只為了成全自己復出，而且還有許多人願意買單，他只能說「無言以對」。