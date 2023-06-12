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朱學恒「主動告發」自己性騷　苗博雅揭背後3大精心算計

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

▲朱學恒12日赴北檢「主動告發」自己，稱願負起所有法律責任。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

記者柯沛辰／綜合報導

政治評論家朱學恒12日赴台北地檢署，「主動告發」自己性騷國民黨台北市議員鍾沛君，稱願負起所有責任。不過，北市議員苗博雅痛批，這是朱學恒精心算計、安排自己復出，同時二度傷害受害者的戲碼，因為「告發」和「自首」的意義和效果完全不同，不僅刑事起訴門檻高，還暗示「鍾沛君說的不是事實」。

鍾沛君8日出面指控，朱學恒去年8月在一場聚會上對她強摟強吻。事後，朱學恒稱自己喝到斷片，不記得做過什麼，但願向鍾道歉，並無限期停止公眾活動。不料，朱學恒12日又在臉書貼出刑事告發狀，稱自己上午已赴北檢告發自己，願意承擔所有法律責任及後果。

對此，律師出身的苗博雅批評，如果朱學恒真的願意「負起所有責任」，就應該「自首」，而非「告發自己」，因為「自首」是將犯行全盤托出，並仔細交代人事時地物，好讓檢察官早日偵結起訴，並讓被害者得到遲來的正義。

不過，朱學恒這份「告發」書狀，不僅沒有坦承任何犯行，上面還寫著「由鈞署之偵查，早日還原事實」，這顯然是一個伏筆，表達的意思就是「鍾沛君說的不是事實」。另外，朱學恒沒有坦承犯行，所以當檢方開始偵查後，就必須傳喚被害人、證人，屆時鍾沛君必須再次陳述自己的受害經驗，並舉證朱的犯行。

苗博雅認為，朱學恒嘴巴上說「負起一切責任」，實際上卻利用告發的技巧，「讓鍾沛君負起全部的舉證責任」，若朱學恒持續否認犯行，且鍾沛君的舉證程度又無法成功跨過起訴的門檻，那朱學恒就可以獲得檢察官送的「不起訴大禮」，順利踏上復出之路。

▲▼台北市議員鍾沛君。（圖／記者李毓康攝）

▲苗博雅認為，朱學恒此舉是為了把鍾沛君拖上法庭對打。（圖／記者李毓康攝）

她指出，朱學恒的「告發不自首」，實際上就是把被害人拖上法庭對打，讓鍾沛君在被動的狀態下，又被朱學恒的法律戰二次傷害。倘若朱學恒要捍衛清白，大可提告誹謗，但以鍾手上現有的證據，不僅誹謗很難告成，反而可能害自己「被法院認證」。

苗博雅說，朱學恒為了避免自己告誹謗失敗，現在選擇「告發不自首」，目的就是讓鍾沛君負起較高的舉證責任，看看自己能不能撈到一個不起訴處分，「這麼惡質的手法，如果沒人點破，未來群起效尤，被害人一定更加恐懼。」

她批評，如果朱學恒願意負起責任，就不會在悔過書故意略過關鍵句，也不會違背承諾再喝酒和接近被害人，甚至與對方同台錄節目，更不會用「告發不自首」的方式二度傷害鍾沛君，「看得懂的人，為了還不敢發聲的人，我們不能就這樣假裝沒看見。」

▼朱學恒曬出刑事告發狀，上頭寫著「祈藉由鈞署之偵查，早日還原事實」。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲▼。（圖／翻攝朱學恒臉書）

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