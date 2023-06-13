于北辰稱跟謝龍介姪子很熟　謝克洋打臉：賺通告費沒意見但要講事實

▲退出國民黨的于北辰。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

無黨籍議員于北辰近日在政論節目上，談論台南議員謝龍介的姪子、前議員參選人謝克洋時稱，他們很熟識，是青年軍的領銜人，還擔任過好幾任市長候選人的發言人。不過，此番言論遭到謝克洋打臉，他說自己跟于北辰並不熟，僅有幾面之緣，也跟青年軍沒有關聯，更沒擔任候選人發言人。

由於國民黨總統參選人侯友宜近來走訪台南時，以「沒當選的議員」來形容謝龍介引起議論，謝龍介的姪子謝克洋則嘲諷，「就看2024誰沒有當選」。對此，于北辰在政論節目發表評論時談起謝克洋，聲稱他們之間很熟，是青年軍的領銜人，還擔任過好幾任市長候選人的發言人，「很敢衝，很年輕但超深藍，比我還深藍」。

不過，于北辰的此番談話隨即遭到謝克洋打臉，謝克洋表示，飯可以亂吃，話可不能亂說，首先他並沒有跟于北辰很熟，僅有幾面之緣，一次是在桃園市黨部舊址，當天參加記者會，宣布支持吳志揚參選立委。

謝克洋說，還有一次是他在擔任吳志揚立委的助理時，一場餐敘中巧遇，當天父母親也剛好一起參加同一場餐會，僅此數面之緣，後來于北辰就退出國民黨了。

謝克洋表示，第二，自己跟國民黨青年軍沒有任何關聯，也沒有相關的資歷；第三，他沒擔任過好幾任市長候選人的發言人，他自嘲說，「畢竟我講話都在得罪人，擔當不起發言人這個位置」。

最後，謝克洋說，自己並不深藍，「我最近還因為Diss侯北北所以被深藍幹爆。」他說，要上節目賺通告費他沒有意見，但還是要講事實，真的不熟也無妨，又不會因為這樣就扣通告費，「我不懂幹嘛連這個也要說謊？」

▼國民黨前市議員參選人謝克洋。（圖／謝克洋臉書）

