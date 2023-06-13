新北4月就接到餵藥案投訴？　民進黨：國民黨議員說的

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市幼兒園餵藥案風波延燒，更衍生出案外案。國民黨13日舉行記者會指控，民進黨稱新北市政府4月就接獲通報是「說謊」，對此，民進黨發言人張志豪回擊，國民黨與其推卸責任，不如好好勸勸新北市長侯友宜下午直接面對民意，親自到議會做專案報告，同時也向外界說明市府處理過程，以及他聲稱的「早已設置醫療小組」究竟在哪裡？追蹤了幾位孩子？給予個案什麼樣的治療或協助？

國民黨今天上午舉行記者會批評，民進黨發言人於6月8日猛批新北市政府4月就接獲家長通報卻說謊，連民進黨立委張宏陸也這樣指控，但經過新北市政府詳細調查，確認4月份並未收到相關通報，是散佈假消息。

不過，張志豪表示，市府現階段應該盡快處理家長及孩子的需求，規劃設置民進黨主席賴清德所建議的「專責醫療小組」，包括小兒神經科醫師、兒少精神科醫師及其他必要領域的專業人員，針對這次事件的個案協助檢驗並列管追蹤，而不是讓家長帶著孩子焦急無助的自行找窗口。

張志豪指出，據了解，這次事件最早在4月27日就有家長帶孩童到醫院驗尿的檢驗單據，另外長期幫助家長討公道的王薇君女士也透露4月就有人投訴到市長信箱，且投訴後，幼兒園的監視器就沒有畫面，甚至國民黨新北市議員劉美芳也在議場指稱4月就接獲案件，其所稱的時間序和事件過程完全符合；奉勸侯友宜今天專案報告自行向外界說明整個事件的經過及市府因應協處作為，還有相關局處缺失檢討等，才是受害家長及孩子所期待的，而不是一味卸責推諉，企圖轉移侯市府在此事件的失能失序。

張志豪也說，奉勸侯市長，面對市政問題及重大爭議，誠實是最好的策略。不要成天只會甩鍋中央，如治安破洞，接連多起槍擊案就怪中央沒有管理槍枝源頭；這次餵藥案明顯市府失能拖延20多天才全園藥檢，從市長到官員全面卸責不認錯，又用司法手段蓋牌，相關局處首長兩手一攤，不認決策失誤、巿府行政權擺爛，讓家長荒亂無助的自行帶孩子就診。國民黨及侯市府與其花時間清查市長信箱和1999專線，不如好好誠實的面對受害的家長和孩子。