新北餵藥案誰沒做好？　葉元之點名教育局：官僚心態害到侯友宜

▲新北市幼兒園餵藥案延燒到侯友宜的總統選情。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市板橋私幼餵藥案風波持續延燒，也引發批評新北市長侯友宜的聲浪。對此，新北市議員葉元之12日於個人直播中指出，新北市府團隊的官僚心態真的害慘侯友宜，並點名這次事件就是教育局的問題，教育局在第一時間沒有用同理心的態度去處理，而是以「遵循SOP」的消極心態去照章辦事，結果因為總統選舉每個人都只罵侯友宜。

葉元之指出，這次板橋幼兒園事件不該無限上綱到侯友宜，他直言，這件事就是教育局的問題，教育局在第一時間沒有用同理心的態度去處理，而是以「遵循SOP」的消極心態去照章辦事，缺乏同理心，無法同理家長緊張的心情，才導致現在被攻擊動作太慢。他認為，新北市政府一定能做得更好，這種個案應該是局長首當其衝要出來負責，但現在因為選舉的關係，大家都批評侯友宜。

葉元之再提到，以他跟教育局交手的經驗，這個問題就出在教育局身上，他舉例，之前他接獲家長陳情有小孩被霸凌，他上呈到教育局，結果回覆是按照流程調查時間要兩個月，他聽了就非常傻眼。他批評，這種官僚心態就是缺乏同理心，而現在就害到侯友宜，而侯友宜現在要選總統，政府團隊這種官僚心態就像一顆不定時炸彈，侯團隊應該要如臨深淵、如履薄冰的面對每一件事。