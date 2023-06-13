　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女嬰遭托嬰中心悶死　家長控新北市府多項違失：別再拿孩子當選舉口號

▲▼立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北市板橋某托嬰中心於去年4月12日，一位未滿周歲的女嬰遭蓋棉被悶頭、身體壓制致死。事發一年多，受害女嬰母親查驗監視器畫面後，發現托嬰中心有諸多違規行為，且不只對一位孩童棉被悶頭等，多數家長並不知情。該托育中心事發前1個月才通過新北社會局抽查，受害家長控訴，新北市府評鑑草率、後續說明會延宕更未備份相關監視器畫面，「我送托女兒僅僅11天就發生這件事，請不要再拿孩子口號當選舉手段。」

受害者庭庭的母親沈痛表示，她在勘驗監視器錄影畫面後，發現事發當下胡姓托育員持續以棉被蓋頭、手腳壓制女兒長達近20分鐘，甚至多次隔著棉被摀住女嬰口鼻，女嬰腳趾撐地，不斷踢、痛哭，痛苦掙扎，無法呼吸；然而，胡姓托育員視若無睹、持續施加壓力，「難道不曉得這樣做有多危險嗎？這不是蓄意什麼才是蓄意？還我寶貝女兒以及受害家屬一個公道。」

庭庭母親表示，成人都未必能承受如此暴力，何況是九個月大的嬰兒，托育員竟以「意圖哄睡」作為抗辯，實在令人難以接受。家屬也向司法人員喊話，本案目前以過失致死起訴負責人及三位托育員，但應慎重思考變更起訴法條為殺人的必要性，還寶貝女兒及受害家屬公道。

庭庭母親指出，社會局提出的報告稽查顯示，事發前一個月就有社會局稽查，卻無抽查監視器畫面，稽查人員草率如此，讓該托育機構通過評鑑，評鑑還可以相信嗎？勘驗監視器畫面後，發現負責人太太全程陪同稽查人員，稽查人員跟負責人太太更是師生關係、毫無避嫌，新北市社會局難道都不知道嗎？草率稽查以及多項行政疏失，請求監察院介入調查。

庭庭母親表示，新北市政府應發揮地方政府稽查責任，結果發生如此離譜的重大案件，托育根本不安全，「我送托女兒僅僅11天就發生這件事，不要再拿孩子口號當選舉手段，我公布這件事，是希望我的寶貝女兒並非過失致死情況下犧牲，而是被兇手、托育員捂在口鼻多次才窒息身亡，她才九個月大，不要讓她平白無故犧牲。」

立法委員王婉諭指出，在處理此案的過程中，新北市政府社會局既未依照《直轄市、縣（市）政府辦理托嬰中心疑似虐待或不當對待案件處理流程》，通知其他家長一同召開家長說明會、延宕多時的說明會更只邀請受害家長，社會局也未備份監視器畫面即將硬碟移送檢調，跟其他縣市做法完全不同。

王婉諭指出，新北市社會局後續始終以「要等地檢偵結、取回監視器畫面後，再進行調查。」為由，拖延行政調查，難道司法調查期間，社會局完全不需要做事嗎？且仍有兩位畫面中的托育人員疑似有不當照顧行為，卻完全未受到新北市政府的調查跟裁處。

王婉諭表示，新北市政府在兒童不當對待案件上屢次疏漏，庭庭並非個別案例，板橋幼兒園疑似餵藥案件中也有相同情形。新北市政府假如真是在5月15日接獲通報，幼兒園群組內家長早已人心惶惶，然而新北市政府卻遲至6月8日才在輿論壓力下答應進行案件的公開說明。

對於新北市長侯友宜多次喊話「教育局通報後、立刻就請檢調調查」、「司法現在是政府的，你就拜託他們認真查清楚」，王婉諭痛批，這正突顯了新北市政府以為自己沒有行政調查責任的錯誤觀念。

王婉諭指出，重大兒虐案件發生後應該要有四大機制：重大兒虐後召開說明會、主管機關要協助其他家長轉托、立即開啟行政調查、監視器備份完整並讓家長觀看。這些都是被害家長最基本的要求，也是她一再提出的訴求，很遺憾政府卻始終做不到。

王婉諭呼籲，不論中央或地方，都應該要正視這些問題，在前階段宣導正確的照顧知識、提升稽查量能、確實稽查，讓孩子有機會好好長大；如果不幸發生重大兒虐案件，也應該完善處理機制，給被害家長一個尋求真相的管道。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／酒駕韓女星抓到了！　IG謝罪：我很丟臉
5億高中生案罕見定遞狀截止日　中檢曝「這條件」仍可申請調查
陳綺貞前男友再爆她「冷暴力霸凌同事」！　硬起來反擊
棺材有碰碰聲！　開棺見媽媽「當眾復活」大口喘氣
YTR錄影一半「才知被騙600萬」！她鏡頭前強忍淚
「高中班導逼女孩跟他做愛」　輔導室性侵女學生
小六男童「街頭爆打」2女同學！她淒厲痛哭...對方家長竟提告
男星被爆「設局睡小模」知名女星也受害！獵艷5手段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

林飛帆延期節目通告　黃光芹嘆：不再糾纏！勇氣只停在太陽花學運

挑戰中二選區立委？　吳欣盈曝「考慮中」：我很願意幫民眾黨打仗

于北辰稱跟謝龍介姪子很熟　謝克洋打臉：賺通告費沒意見但要講事實

傳「新光公主」吳欣盈擬選中二立委　林靜儀：真心想經營都歡迎

揭朱學恒告發背後算計！苗博雅批「欺騙大眾」　鍾沛君恐受N度傷害

板橋托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰案　新北市祭24萬最重裁罰處分

杜絕性騷！民進黨今開性平教育課　賴清德15日親自參與

全民國防手冊首納「敵我辨識」　教民眾靠迷彩服區分國軍與共軍

新北4月就接到餵藥案投訴？　民進黨：國民黨議員說的

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

林飛帆延期節目通告　黃光芹嘆：不再糾纏！勇氣只停在太陽花學運

挑戰中二選區立委？　吳欣盈曝「考慮中」：我很願意幫民眾黨打仗

于北辰稱跟謝龍介姪子很熟　謝克洋打臉：賺通告費沒意見但要講事實

傳「新光公主」吳欣盈擬選中二立委　林靜儀：真心想經營都歡迎

揭朱學恒告發背後算計！苗博雅批「欺騙大眾」　鍾沛君恐受N度傷害

板橋托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰案　新北市祭24萬最重裁罰處分

杜絕性騷！民進黨今開性平教育課　賴清德15日親自參與

全民國防手冊首納「敵我辨識」　教民眾靠迷彩服區分國軍與共軍

新北4月就接到餵藥案投訴？　民進黨：國民黨議員說的

八點檔酒駕女星抓到了！堂妹是人氣女團出身　IG謝罪：我很丟臉

陳紫渝同框老爸「畢業照驚呆」　全場嗨：激似綜藝男星

奪冠藍箭神射哭了！　莫瑞：感謝金塊選擇了我

85度C推6／14起「連3天」拿鐵買2送1　路易莎還有5天「第二杯半價」

沒比較沒傷害？台灣會員逛北海道好市多　曝當地價格狂嘆

有客家擂茶麻糬、柑橘滿餡麵包！　超商最新「5款烘焙甜點」一次看

35分鐘車程改變約基奇一生！　甩肉變身全能MVP長人

侯友宜選情怎麼救？張亞中獻3計策　關鍵在「這人」

羨慕！上海商銀7月要幫員工加薪　幅度上看4%

中磊召開年度股東常會　去年營收、獲利、股利皆創新高並通過私募案

政治熱門新聞

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

即／柯文哲鬆口：當選後黃國昌當法務部長

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌：直接提告

張宇韶遭控性騷　媒體人：至少20女性投訴

最美議員遭性騷！友人一句話讓她怒封鎖

已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

快訊／國防部公布48頁「全民國防應變手冊」

更多熱門

相關新聞

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北市幼兒園餵毒案引發外界關注，新北市副市長劉和然表示，有關毛髮檢驗部分，教育局詢問67位家長後，截至今(13)日上午10時止，有意願毛髮檢測家長35位，已經正式行文給檢方，請他們採驗毛髮。另，有關協助家長求償部分，現階段受害事實雖尚在司法調查中，但市府消保官將協助家長與企業經營者洽談賠補償事宜；並持續聯繫消基會討論提起團體訴訟之可行性。

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

新北餵藥案誰沒做好？　葉元之點名教育局：官僚心態害到侯友宜

新北餵藥案誰沒做好？　葉元之點名教育局：官僚心態害到侯友宜

「西邊」成兩岸新名詞？　侯友宜：台灣要跟世界交朋友

「西邊」成兩岸新名詞？　侯友宜：台灣要跟世界交朋友

餵毒案延燒！賴清德籲成立醫療團隊　侯友宜嗆：早就在做了

餵毒案延燒！賴清德籲成立醫療團隊　侯友宜嗆：早就在做了

關鍵字：

幼兒園餵毒新北幼兒園毒品侯友宜新北市王婉諭國民黨虐童

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面