女嬰遭托嬰中心悶死　家長控新北市府多項違失：別再拿孩子當選舉口號

▲立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市板橋某托嬰中心於去年4月12日，一位未滿周歲的女嬰遭蓋棉被悶頭、身體壓制致死。事發一年多，受害女嬰母親查驗監視器畫面後，發現托嬰中心有諸多違規行為，且不只對一位孩童棉被悶頭等，多數家長並不知情。該托育中心事發前1個月才通過新北社會局抽查，受害家長控訴，新北市府評鑑草率、後續說明會延宕更未備份相關監視器畫面，「我送托女兒僅僅11天就發生這件事，請不要再拿孩子口號當選舉手段。」

受害者庭庭的母親沈痛表示，她在勘驗監視器錄影畫面後，發現事發當下胡姓托育員持續以棉被蓋頭、手腳壓制女兒長達近20分鐘，甚至多次隔著棉被摀住女嬰口鼻，女嬰腳趾撐地，不斷踢、痛哭，痛苦掙扎，無法呼吸；然而，胡姓托育員視若無睹、持續施加壓力，「難道不曉得這樣做有多危險嗎？這不是蓄意什麼才是蓄意？還我寶貝女兒以及受害家屬一個公道。」

庭庭母親表示，成人都未必能承受如此暴力，何況是九個月大的嬰兒，托育員竟以「意圖哄睡」作為抗辯，實在令人難以接受。家屬也向司法人員喊話，本案目前以過失致死起訴負責人及三位托育員，但應慎重思考變更起訴法條為殺人的必要性，還寶貝女兒及受害家屬公道。

庭庭母親指出，社會局提出的報告稽查顯示，事發前一個月就有社會局稽查，卻無抽查監視器畫面，稽查人員草率如此，讓該托育機構通過評鑑，評鑑還可以相信嗎？勘驗監視器畫面後，發現負責人太太全程陪同稽查人員，稽查人員跟負責人太太更是師生關係、毫無避嫌，新北市社會局難道都不知道嗎？草率稽查以及多項行政疏失，請求監察院介入調查。

庭庭母親表示，新北市政府應發揮地方政府稽查責任，結果發生如此離譜的重大案件，托育根本不安全，「我送托女兒僅僅11天就發生這件事，不要再拿孩子口號當選舉手段，我公布這件事，是希望我的寶貝女兒並非過失致死情況下犧牲，而是被兇手、托育員捂在口鼻多次才窒息身亡，她才九個月大，不要讓她平白無故犧牲。」

立法委員王婉諭指出，在處理此案的過程中，新北市政府社會局既未依照《直轄市、縣（市）政府辦理托嬰中心疑似虐待或不當對待案件處理流程》，通知其他家長一同召開家長說明會、延宕多時的說明會更只邀請受害家長，社會局也未備份監視器畫面即將硬碟移送檢調，跟其他縣市做法完全不同。

王婉諭指出，新北市社會局後續始終以「要等地檢偵結、取回監視器畫面後，再進行調查。」為由，拖延行政調查，難道司法調查期間，社會局完全不需要做事嗎？且仍有兩位畫面中的托育人員疑似有不當照顧行為，卻完全未受到新北市政府的調查跟裁處。

王婉諭表示，新北市政府在兒童不當對待案件上屢次疏漏，庭庭並非個別案例，板橋幼兒園疑似餵藥案件中也有相同情形。新北市政府假如真是在5月15日接獲通報，幼兒園群組內家長早已人心惶惶，然而新北市政府卻遲至6月8日才在輿論壓力下答應進行案件的公開說明。

對於新北市長侯友宜多次喊話「教育局通報後、立刻就請檢調調查」、「司法現在是政府的，你就拜託他們認真查清楚」，王婉諭痛批，這正突顯了新北市政府以為自己沒有行政調查責任的錯誤觀念。

王婉諭指出，重大兒虐案件發生後應該要有四大機制：重大兒虐後召開說明會、主管機關要協助其他家長轉托、立即開啟行政調查、監視器備份完整並讓家長觀看。這些都是被害家長最基本的要求，也是她一再提出的訴求，很遺憾政府卻始終做不到。

王婉諭呼籲，不論中央或地方，都應該要正視這些問題，在前階段宣導正確的照顧知識、提升稽查量能、確實稽查，讓孩子有機會好好長大；如果不幸發生重大兒虐案件，也應該完善處理機制，給被害家長一個尋求真相的管道。