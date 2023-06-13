張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

▲張宇韶經常上節目評論時政，也常接受媒體採訪。



圖文／鏡週刊

名嘴張宇韶遭前民進黨工讀生指控性騷擾，事後仍餘波盪漾。對於張宇韶的態度，媒體人Ｃ先生看不下去，提供多段語音訊息及多張對話截圖告訴本刊：「這位女大生的案例只是冰山一角，我從今年4月開始，已接獲至少20位女性投訴張，我認為他不僅僅是性騷慣犯，還是政治蟑螂！」

Ｃ先生表示，張宇韶利用各種方式對女生下手，甚至包括徵才。一名住在中南部的Ａ小姐之前看到張在臉書貼出徵才資訊，主動私訊他詢問工作事宜，但張似乎「醉翁之意不在酒」，雙方互加LINE聊了一陣子後，就開始露出本性。

▼投訴人A小姐（圖）表示，張宇韶對她言語挑逗，讓她很不舒服。



某天，張宇韶主動傳語音訊息給Ａ小姐說：「我應該找個機會去中南部住一晚，然後讓妳盡地主之誼，這樣比較有誠意吧？反正高鐵很方便。」

Ａ小姐本來以為張宇韶只是隨便說說而已，並不以為意，沒想到後來張又持續邀約說：「重點是妳什麼時候才有空來台北呢？我是願意抽空去中南部，妳家附近有沒有城市商旅之類的，當天來回台北太累了，在中南部待一天、住一晚再回來吧！這樣就可以好好跟妳說話，說話之餘還可以小酌…妳好像只想跟我聊很嚴肅的話題耶！難得我也想跟妳風花雪月一下。」

▼張宇韶被控傳訊騷擾已婚女子，還稱對方「氣質美麗」。

接著，張宇韶訊息的內容尺度越來越大，甚至還挑逗地說：「我比較希望有一天妳能叫我親愛的，然後妳也不用再叫我宇韶老師了！」此外，他還跟Ａ小姐分享自己的愛情觀：「第一個，我對女朋友算體貼；第二個，我從來不相信沒有麵包的愛情會幸福，口袋深還算是宇韶老師的優點之一；第三個，我算是有品味的人！」

▼張宇韶捲入性騷事件卻未道歉，遭雞排妹鄭家純留言譏諷。



更扯的是，張宇韶還告訴Ａ小姐，二人碰面後他會先打電話給女朋友「報平安」，之後就可以「好好聊天」，甚至大剌剌地說：「我想好好抱抱妳！」不知所措的Ａ小姐只能隨便講話敷衍，沒想到張還繼續說：「聽一個美女講這些，我有莫名其妙的興奮跟開心！那個興奮不是肉體上的，是覺得…好特別！」

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