國小校長竟帶頭霸凌女老師　找主任、家長逼離職

▲校長莊宗霖對黃姓老師言語貶抑，導致她長期處於不友善的職場環境。圖中教師、學生均非當事人。



圖文／鏡週刊

職場霸凌層出不窮！高雄一名患有亞斯伯格症的女老師，也長期遭校長歧視、羞辱，甚至鼓動家長投訴，將她解聘，女老師申訴之後，教育局雖然認定校長霸凌成立，卻沒同意她復職，讓她無法接受。

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2016年高雄市政府教育局開放身心障礙者報考教師，一名患有亞斯伯格症的黃姓女子參加甄試，錄取後分發到美濃區福安國小附設幼兒園擔任老師，沒想到卻遭校長莊宗霖歧視。

黃女剛到學校時，告知校長自己是亞斯伯格症患者，校長劈頭就問她：「有在吃藥嗎？」一旁的教務主任連忙告訴校長，這種病沒藥可吃，之後校長就以輕蔑的態度對待她，甚至常在眾人面前罵她：「頭腦有問題！你頭腦正常嗎？」也常在開會時以「頭腦正常的老師不會這樣做」等話羞辱她。

▼患有亞斯伯格症的黃姓女老師遭到歧視、解聘，目前向教育部申訴中。



黃女表示，她到校不久，校長就要求教育局將她調走，教育局回應須待滿三年才能異動，校長並不罷休，想盡辦法找她麻煩。某次她經過校長室，聽到校長要求所有主任刁難她，由於部分主任不願配合，甚至打算請調，校長只好改從家長下手。黃女說，校長會利用各種機會逐一詢問家長，要家長說出對黃不滿之處，並請家長用市長信箱向市府反應，把黃趕走。

由於黃的班上有糖尿病幼兒，校長便以此當藉口在教室裝設監視器，但鏡頭卻對著黃的座位，校長動輒監看，挑黃的毛病。某次這名幼兒上課時發生低血糖、雙眼上吊的現象，當時教室裡有3位老師，但校方卻只懲處黃，理由是家長只表示要告黃，且黃該餵孩子喝糖水卻沒做，也不覺得自己有錯。

▼高雄市教育局調查後，認定福安國小校長莊宗霖職場霸凌成立。



另外，一位學者曾到幼兒園協助輔導在地文化課程，對於黃想讓蝴蝶飛回美濃的教案非常感動，校長卻嗤之以鼻地說：「她唯一的優點只會種花！」之後一直說黃的缺點，還說她是精神病患者。

為了把黃女趕走，校長先以她「言語羞辱學生」「親師溝通失當」等理由，對她啟動輔導機制，之後利用家長向教育局投訴她，啟動不適任教師處理機制，最終將她解聘。黃無法接受，向教育局申訴，教育局職場霸凌調查小組深入調查後，認定校長霸凌，卻沒讓黃復職。

▼福安國小位於民風純樸的美濃區，沒想到卻爆發校長帶頭霸凌老師的事件。



調查報告指出，校長忽視黃女的特殊身心狀況，利用監視畫面，負面解讀她的行為，進而產生對她不利的結論，還鼓動家長密集對她投訴，此外，校方並沒有SOP分工由黃負責餵糖水，相關懲處根本是欲加之罪。雖然報告指出，校長讓黃長期陷入不友善的職場困境，進一步引發身心焦慮等亞斯伯格症狀，造成更多誤解與衝突，形成惡性循環，但還是沒同意黃復職。

黃女沮喪地說，校園應該是接納多元學生的環境，卻對有特殊身心狀況的老師歧視、貼標籤，她歷經職場霸凌，對人性感到錯愕又失望，對教育的熱情也幾乎被澆熄，但她沒有放棄，已經向教育部申訴，希望能夠復職，也期盼透過自身的經歷，喚起社會對身心障礙人士的理解與包容。

針對黃姓老師遭霸凌、解聘一事，高雄市教育局人事室指出，解聘與霸凌是各自獨立事件，必須視最後行政救濟結果，才能決定是否讓黃復職，至於是否懲處校長，不便對外公布。

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