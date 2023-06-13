　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被張宇韶罵腦殘！　財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

▲被張宇韶罵腦殘！　財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

▲胡采蘋曬出私訊截圖。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

記者周亭瑋／綜合報導

深綠名嘴張宇韶遭控性騷擾多名女子，更被踢爆經常為了吹捧自己，不惜在其他女性面前大肆詆毀同業，批評名嘴同業「口才爛爆」，甚至罵胡采蘋「腦殘」。對此，財經網美胡采蘋表示，2017年曾被張宇韶「午安早安」騷擾過，怎料只因不理會對方，張宇韶就到處講她壞話，直言此人行徑極度敗類。

胡采蘋表示，「張宇韶這個人是2017年五月五日突然丟了午安早安給我，我知道這個人，因為我的高中學姊在銘傳辯論社，這個人是她學長，他們有一起上台過，所以我禮貌的回覆。然後就是六月八日、七月二十六日、九月十二日、十月九日，我不知道這個人是要幹嘛，早安午安晚安請問您是要說什麼？我懶得搭理，這個87%就是搭訕騷擾，沒有理會的必要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋接著說，「從此以後這個人就開始到處講我壞話，腮攏別人來攻擊我，已經七年時間了，我從來沒有私下見過這個人，完全沒有互動，可是就連前幾天在趙君朔的臉書，都有我完全不認識的人說張宇韶跟他們講我壞話，OMG你有病嗎，人家就是普通路人，你時間怎麼那麼多。此人行徑極度敗類，搭訕不成就見笑轉生氣，報復女方。」

最後，她也不客氣直呼，「我再一次呼籲，沒有任何一個政黨需要靠這種噁男上電視為自己的政策辯護，任何一個政黨都應該無限期抵制張宇韶得到任何機會，否則就是提供給他機會再去騷擾其他女生，每一個女孩都是人生父母養，沒有人應該忍受這種騷擾。」

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／已婚長官「傳露點照」給下屬　外交部要查
快訊／飛兒樂團鬧翻　Faye遭起訴
阿公性侵5歲小孫女！　趁阿嬤買菜下手
大咖韓女星酒駕出車禍！　醉到睡在駕駛座
彫博愛女亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　判決出爐
快訊／陳綺貞溫情喊話舊愛鍾成虎　求好聚好散
快訊／金塊封王！　苦等47年隊史首冠
蔡阿嘎謝罪後首PO新片點閱曝光！　低成本恥爆：回歸初心
今天最後一天！　5億高中生案不能再申請證據調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

今年首例本土登革熱！打破台南3年來0確診紀錄　可感染期曾赴3縣市

消保處抽驗玩具筆　17件只有1件合格「兒童恐誤食小配件」

「宜專一線」搶通！170遊客受困太平山　今上午下山了

桃園航空城安置政策再推進　「購置減輕方案」拚明年底交屋

端午連假再釋第二波加班車！台鐵增開13列新自強號　6／15開搶

「發紫對流胞」排排站　大雨特報範圍出爐！周四起雨區擴展到全台

朱凱翔道歉文「2細節」被揪出！鄭家純幫署名　律師酸：這就是專業

被深綠名嘴罵腦殘！　財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

巴比妥「驗毛髮」31童家長有意願！衛福部曝「尿檢全陰」可能原因

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

今年首例本土登革熱！打破台南3年來0確診紀錄　可感染期曾赴3縣市

消保處抽驗玩具筆　17件只有1件合格「兒童恐誤食小配件」

「宜專一線」搶通！170遊客受困太平山　今上午下山了

桃園航空城安置政策再推進　「購置減輕方案」拚明年底交屋

端午連假再釋第二波加班車！台鐵增開13列新自強號　6／15開搶

「發紫對流胞」排排站　大雨特報範圍出爐！周四起雨區擴展到全台

朱凱翔道歉文「2細節」被揪出！鄭家純幫署名　律師酸：這就是專業

被深綠名嘴罵腦殘！　財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

巴比妥「驗毛髮」31童家長有意願！衛福部曝「尿檢全陰」可能原因

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

造鎮新案供給逾2500戶　高雄新市鎮房價站上3字頭

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

林之晨球場砸水瓶　蔡明忠：「會有懲處」捐款發展基層籃球

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

買了「哈利波特」家快被煩死　屋主：粉絲整天站外面還cosplay

屈臣氏「沒人在逛」怎生存？　內行羞曝1物：急需很方便

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

吃飽就想衝廁所！醫曝出現「3症狀」：恐已生病

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

首波梅雨「滯留鋒」猛灌　西台灣3天降雨紫爆

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

台灣尾巴被掃到！　「一長條強對流雨帶」曝

郭台銘IG通話被打爆　限動發文了

更多熱門

相關新聞

朱凱翔道歉文「2細節」被揪出！律師酸專業

朱凱翔道歉文「2細節」被揪出！律師酸專業

雲林縣議員陳芳盈昨（12）日發文指控，C名嘴曾當其他人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」文章雖未指名道姓，不過事後媒體人朱凱翔管理的臉書粉專「不演了新聞台」發文致歉，並強調自己無法記起陳芳盈所指的那句話。對此，律師林智群也揪出文章細節，直呼「這就是專業！」鄭家純則說，「連個署名都沒有」。

名嘴圈性騷案擴大　周玉蔻：還有3藍1綠未爆

名嘴圈性騷案擴大　周玉蔻：還有3藍1綠未爆

深綠名嘴錄影嘴臉曝光！　插嘴嗆來賓

深綠名嘴錄影嘴臉曝光！　插嘴嗆來賓

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

停車場強抱親吻女同事　上校不服被記大過提告

停車場強抱親吻女同事　上校不服被記大過提告

關鍵字：

張宇韶財經網美胡采蘋性騷擾性騷搭訕私訊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

資深歌手高雄離世！享壽68歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面