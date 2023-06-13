被深綠名嘴罵腦殘！　財經網美公開私訊「搭訕不成就報復」

▲胡采蘋曬出私訊截圖。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

記者周亭瑋／綜合報導

深綠名嘴張宇韶遭控性騷擾多名女子，更被踢爆經常為了吹捧自己，不惜在其他女性面前大肆詆毀同業，批評名嘴同業「口才爛爆」，甚至罵胡采蘋「腦殘」。對此，財經網美胡采蘋表示，2017年曾被張宇韶「午安早安」騷擾過，怎料只因不理會對方，張宇韶就到處講她壞話，直言此人行徑極度敗類。

胡采蘋表示，「張宇韶這個人是2017年五月五日突然丟了午安早安給我，我知道這個人，因為我的高中學姊在銘傳辯論社，這個人是她學長，他們有一起上台過，所以我禮貌的回覆。然後就是六月八日、七月二十六日、九月十二日、十月九日，我不知道這個人是要幹嘛，早安午安晚安請問您是要說什麼？我懶得搭理，這個87%就是搭訕騷擾，沒有理會的必要。」

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胡采蘋接著說，「從此以後這個人就開始到處講我壞話，腮攏別人來攻擊我，已經七年時間了，我從來沒有私下見過這個人，完全沒有互動，可是就連前幾天在趙君朔的臉書，都有我完全不認識的人說張宇韶跟他們講我壞話，OMG你有病嗎，人家就是普通路人，你時間怎麼那麼多。此人行徑極度敗類，搭訕不成就見笑轉生氣，報復女方。」

最後，她也不客氣直呼，「我再一次呼籲，沒有任何一個政黨需要靠這種噁男上電視為自己的政策辯護，任何一個政黨都應該無限期抵制張宇韶得到任何機會，否則就是提供給他機會再去騷擾其他女生，每一個女孩都是人生父母養，沒有人應該忍受這種騷擾。」