軍情局上校性騷女同事！動物園停車場強抱親吻　她受驚下車閃人

▲國防部上校參謀官在車上性騷女同仁。（示意圖，非當事人／pakutaso）

記者劉人豪／台北報導

國防部軍事情報局王姓上校特種情報參謀官，2020年時載女同仁到台北市立動物園停車場，在車內強行擁抱及親吻她，遭認定性騷擾記一大過處分，王男不服提行政訴訟，台北高等行政法院裁定敗訴駁回。

王男於2020年8月10日，於木柵動物園停車場在其車上，對女同仁不當肢體碰觸，女同仁提出性騷擾申訴，調查小組實施調查後，於2021年4月13日召開申訴會審議決議性騷擾成立，違犯程度屬重度，並建議應核予大過1次懲罰。之後王男自請退伍，當年考績丙上，王男不服懲罰令及考績處分，提起訴願遭駁回，王男仍不服提行政訴訟。

王男表示，「原本要親她，她躲過，就生氣下車，中間她有被我請回車上，聊一聊，我沒有再碰她」，「我告訴她我認為她對我有情感，她說你們男生都是這樣子，就下車搭公車走了」、「她下車後我還有去追她，但我們保持相當遠的距離，因為我知道不能再跟她有接觸。」

法院認為，王男此行為引起女同仁本人不悅、嫌惡之感，覺得被冒犯，在一般人合理認知下，認定王男主觀上具有性騷擾的意思。而記大過1次懲罰令，乃係為嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律所為之懲罰權行使，王男不得就懲罰令提起行政訴訟，應予以駁回。