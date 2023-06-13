台南警性騷女房仲！陪唱摸腰換簽約再「含稅」　遭2大過免職

▲台南市政府警察局。（圖／翻攝Google Maps）



記者林悅、黃資真／台南報導

台南一名林姓警員今年3月委託女房仲賣屋，稱陪唱1小時就簽委託書，過程中不僅伸手碰腰，簽完委託書後還強調「含稅」，林員移送地檢署後以3萬元交保，同時遭記2大過免職，卻爆出至今仍正常上班。台南市警局回應，考量判決尚未定讞，程序尚未完成，目前已報請警政署先予以職權停職，絕無包庇情事。

女子報案指出，今年3月21日上午她接到林員電話表示要委託售屋，相約在咖啡店簽約，見面後1小時半林員稱要換地點，可以到他家繼續討論，女子感覺有異拒絕，因此2人轉往KTV，林員又稱只要陪唱1小時，就簽委託書，過程中突然伸手觸碰女子腰部，晚上女子才藉詞堅持離開。

後續林員不斷傳訊給對方「老婆」、「親愛的」、「含稅」，女子不堪其擾，遂將其封鎖，林員竟追到公司質問為何不接電話，甚至恐嚇要告她侵入民宅，女子受不了連日騷擾，決定報警，林員也遭移送地檢署偵辦，但否認性騷一事，最後法院裁定3萬元交保。

台南市警局回應，林員正涉嫌性騷擾、跟蹤騷擾及誣告罪等情事，於4月11日報請台南市府核予該員記2大過免職，案經考績會決議，就林員於考績會陳述及所提資料，復請本局釐清疑點後再補充具體事證依規定辦理。

但目前林員仍繼續在警局上班，遭質疑有包庇情事，警方強調，考量林員確有上開失檢行為，爰於補充事證再次報市政府之前，已報請內政部警政署先予以職權停職。