「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

▲名嘴張宇韶遭多名女子指控性騷，相關語音訊息及對話截圖曝光。



圖文／鏡週刊

被控性騷擾民進黨女工讀生的名嘴張宇韶，事後未承認也未道歉，爭議餘波盪漾，近日本刊又接獲投訴，指張是性騷慣犯，根據投訴人提供的語音訊息及對話截圖，張宇韶除了邀約多名女子喝酒、過夜，還要對方叫他「親愛的」，甚至大剌剌地說：「我想好好抱抱妳！」更令人哭笑不得的是，他還私下罵其他名嘴同業腦殘、不做功課，與他上節目時正義凜然的形象天差地別。

本月初，一名曾在民進黨青年部工讀的女大生透過臉書發文，指控由她負責接洽的「張姓媒體人」多次約她小酌、看夜景、泡湯，甚至毛手毛腳，回報主管卻遭冷處理。對此，雞排妹鄭家純直接留言點名張宇韶：「是你嗎？」事後張發文表示，公眾人物的言行本應接受各種檢視審判，他早已有所體認，感謝所有指正與關心的朋友們，並未直接承認或道歉，相關爭議仍餘波盪漾。

▼投訴人A小姐（圖）表示，張宇韶對她言語挑逗，讓她很不舒服。



本刊接獲媒體人Ｃ先生及其他女性指控，指張宇韶曾藉由介紹工作、家中藏書多等理由，邀約女性喝酒、過夜，甚至言談的尺度還很大。一位Ａ小姐指控，張宇韶曾傳語音訊息給她，要她叫「親愛的」，更稱要「好好抱抱妳」等語，內容相當露骨；另外，張在教補習班時期，就曾被女學生指控性騷，事後女學生還在PTT上發文，表示有存證、願意對質。

▼張宇韶被控傳訊騷擾已婚女子，還稱對方「氣質美麗」。



此外，張宇韶還被控訴批評其他名嘴、同業或政治人物。包含范世平、陳東豪、陳敏鳳，矢板明夫等人，都被他評為「不用功」「享有外國人政治紅利」。他甚至還批評名嘴胡采蘋是「腦殘」，用詞很不客氣。

▼張宇韶（右2）與多位名嘴、政治人物開心合影，私下卻毫不留情地批評同業。



除了性騷多名女子及批評同業，張宇韶也被指控表裡不一，表面挺綠，私下卻護航新北市長侯友宜。本刊取得的對話截圖顯示，張對某位友人表示，恩恩案吹哨者、離職消防員張津唯對新北消防局的爆料不實，還幫忙轉發消防局的聲明，與他挺綠的形象不符，友人覺得納悶，後來才知道張與新北消防局的官員有私交，經常一起喝酒，才會幫忙護航。

▼張宇韶捲入性騷事件卻未道歉，遭雞排妹鄭家純留言譏諷。



針對性騷擾的指控，張宇韶表示，過去他與部分女性互動，確實有一些超越分際的言行，例如傳訊息或邀約喝咖啡、喝酒，若造成對方心裡不舒服，他都會反省檢討。至於批評名嘴同業，他認為是對公共事務的批判，對事不對人，此外，恩恩案部分，他從頭到尾的立場都是譴責侯市府，之所以會協助新北市消防局轉發聲明，是因為他做過查證，並非護航。

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