快訊／新北幼兒園餵藥來自醫師？　基層醫療協會駁：不可能

▲新北私幼餵藥案，侯友宜昨晚二度閉門見家長。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北幼兒園餵藥案引發眾多家長的不安，新北市衛生局稱部分支氣管藥物、腸胃藥含微量「苯巴比妥」，更有醫師稱本次事件可能純屬「烏龍」。不過，中華民國基層醫療協會12日發布聲明強調，單方的巴比妥鹽是一種第三級管制藥物品，該藥品來源可能來自合法依健保規定取得的其他人，否則是違法販賣的藥局、醫療院所甚至網購。

該聲明指出，針對有些特定媒體及相關受訪者認為新北市幼童被餵食的巴比妥鹽藥品來源，是取自醫師開立複方藥品或者是單方藥品給病童的誤謬觀點，該會深感不妥，因為，單方的巴比妥鹽是一種第三級管制藥物品，領受人須持管制藥品專用處方身份證明簽名領受，並造冊登記。

該聲明強調，新北幼兒園餵食幼兒的巴比妥鹽藥品來源可能來自合法依健保規定取得的其他人，或者是違法自費販賣藥品的藥局，或者是違法自費開立藥物品的醫療院所，甚至來自違法網路購物。

該聲明提醒，司法機關及衞生主管機關應儘速追查藥品的來源嚴懲不法，在藥品來源還沒獲得澄清以前，不應影射藥品的來源是來自於醫療院所，若病人不是屬於癲癇的神經疾病，醫師絕不可能會開立巴比妥鹽藥品給兒童病人服用，更不可能在一般疾病開立含有巴比妥鹽的複方藥品給兒童服用，若真的有開立，一定可以在健保資料庫中查到，媒體及受訪者切勿妄自揣測，以免造成社會大衆的恐慌。