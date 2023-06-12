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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜應去市議會專案報告」　黃暐瀚：未必得分但能止傷

▲▼ 私立幼兒園司法案件進度說明記者會，侯友宜聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲黃暐瀚呼籲侯友宜明天應去新北市議會進行專案報告。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜面臨重大危機。對此，媒體人黃暐瀚12日在臉書呼籲侯友宜，應該去新北市議會進行專案報告，他直言，這種關鍵時刻還不懂得積極主動到議會報告，明年其實也就不用選了，他強調，去議會專案報告，未必得分，但至少可以止傷，並看到態度。

針對板橋幼兒園事件，明天新北市議會要求市府提出「專案報告」，侯友宜是否出席，備受外界關注，對此，黃暐瀚指出，依照目前議會的專案報告議程安排，只邀請了教育局長張明文、衛生局長陳潤秋出席報告，沒有市長侯友宜，不過如果市長願意出席報告，主動提高層級，除非該市長被議會列為不受歡迎對象，否則絕對不會有問題。他直言，「關鍵時刻，如果侯友宜還不懂得積極主動到議會報告，說真的，明年其實也就不用選了。」

黃暐瀚強調，家長關心的孩童餵藥問題，是全國性的事件，並非只在新北市而已。他表示，不管是幼兒園真的希望孩童安靜，用了鎮定藥水，犯下大錯；或是家長給藥，誤拿含「巴比妥」藥水，造成意外；甚至是從頭到尾就沒人使用「禁藥」，真的是感冒藥水，但內含少量「巴比妥」成分，孩子喝完查出少數殘餘量。

黃暐瀚認為，這三種狀況，都不是侯友宜的錯、侯友宜的鍋，所以去議會專案報告是天經地義，「不讓市長去」，或是覺得「市長其實可以不用去」的幕僚們，才是最瞎的，他大批，「若真有這樣的幕僚，說真的，今天、立刻、馬上，可以結束你們的政治幕僚生涯了。」

黃暐瀚表示，去議會專案報告，未必得分，但至少可以止傷，並看到態度；若不去，那就是「無心市政」、「怠惰推諉」、「不愛市民」，大大扣分。他直言，一旦被形塑成「不愛市民」的人設之後，還想選贏總統，那真的就是天方夜譚了，因此，於情於理於法，侯友宜都該去新北市議會進行專案報告。

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