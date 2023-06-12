善用設備搭配時間電價！　空調用電大戶怎麼省？台電這樣教

▲台電除介紹「新尖、離峰時間電價」，更特別針對「空調用電佔整體用電比率高」之用戶用電特性，分析主要大型空調用電設備的運作原理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／台中報導

台電台中區處今（12）日召開大台中地區之「112年度第二次用電大戶座談會」，針對「非生產性質用電大戶」召開，主要為「空調用電佔比高」之近百位用電大戶與會。參與座談會之用戶表示，台電針對不同用電特性用戶提出不同的節電方案，確實能夠大大降低用電大戶們在面對夏季電費增加的壓力。

座談會中，台電除介紹今年正式上路的「新尖、離峰時間電價」，更特別針對來參與座談會的「空調用電佔整體用電比率高」之用戶用電特性，分析了主要大型空調用電設備的運作原理，進而提出各項建議方案，使空調用電大戶能夠將空調設備「運轉用電量大的時間移轉至離峰用電時間」，減少尖峰用電時間的用電量，進而大幅減少用電支出。

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台電台中區處表示，國內空調用電佔夏月尖峰用電約30%，為了供應空調需要，民眾通常會在尖峰用電時間使用到較高的電力；然而，許多的空調用電大戶所使用的空調設備為「儲冰系統」，其空調冰水主機用電佔空調用電約50~70%。

台電強調，這些用戶若是能夠善用「儲冰系統」的運轉特性，在離峰用電時段儲冰蓄冷，待尖峰時段再利用融冰效果，供應冷房需求，將可大幅減少，或甚至避免尖峰時段再啟動冰水主機的機率，移轉了尖峰用電，如此一來，不只可以減少尖峰用電時間的電力使用，亦對抑低夏季的用電尖峰負載有所助益。

中區處顏錦義處長說，因應再生能源（其中又以太陽光電影響為大）併網增加，電力系統的負載尖峰已經從以往大家所認知的白天（中午時段）移至晚上（傍晚4點至晚間10點），台電希望透過和用電大戶直接面對面的方式，以「分析用電型態」及「已實際執行且節費成效顯著的大用戶案例」的方式，來向與會用戶說明，如何在不影響實際營運面的情況下，落實移轉營業場所內之電力用電，還能達到節省電費的有效方案。

今日座談會為了讓與會用戶皆能獲得完整的用電服務，現場安排了「桌邊服務」，讓台電的用電服務專員能夠針對不同用戶提出的各種用電疑難雜症提出建議及解方。此外，台電表示，民眾若是對於「新尖、離峰時間電價」方案有任何問題，均可透過「台電1911客服專線」詢問，亦可至台電公司各區營業處或服務所尋求專人解說服務。

▲台電強調，善用「儲冰系統」的運轉特性，在離峰用電時段儲冰蓄冷，待尖峰時段再利用融冰效果，供應冷房需求，將可大幅減少啟動冰水主機的機率。（圖／記者蔡佩旻翻攝）