24F掉2根鋼筋險砸死人！命大保全怒拿整盒證物　工地主任認錯了

記者許權毅／台中報導

台中市北區一處建案傳出鋼筋掉落事件，僅差不到50公分就砸中一名保全跟隔壁大樓住戶。同樣緊鄰建案的另棟大樓指證歷歷，拿出整盒「證物」，上頭還標註時間，還有一根200公分鐵條曾在3月掉落。對此，該建案立本營造工地主任坦言有此事發生，感到很抱歉，會加強防護。

▲▼台中北區一處建案發生鋼筋從24樓掉落事件，差點就砸中2人。（圖／記者許權毅攝）



離譜案件發生在昨（11）日北區育祥街上一處建案，13時許就有一根鋼筋掉落在隔壁大樓的花圃裡，不料16時許又有2根鋼筋掉落，這次直接重重砸在隔壁大樓的車道出入口，且當時就有一名保全跟住戶在此，僅距離不到50公分就被砸中。保全直言：「如果被砸到真的會死人，超誇張的，而且不是第一次，之前就會掉過小釘子，跟他們要安全帽也都不給，是直到這次才給，工安很需要加強！」

▲▼同樣緊鄰工地的大樓保全拿出整盒「證物」，還有一個長達200公分以上的鐵條。（圖／記者許權毅攝）



另一棟也是緊鄰建案的大樓保全也出面表示，早在3月就曾經目擊一個長200公分的鐵條掉落，當下發生巨大聲響嚇壞眾人，並且拿出一整盒「皇普危險收藏箱」，裡頭有石塊、木條、大大小小的鋼絲等等，上頭還註記日期，大多是近半年所掉落。

▲該建案有東西掉落已經不是第一次，但這次險些砸死人，工地主任認錯致歉。（圖／記者許權毅攝）



大樓保全經理指出，不只會掉落鋼筋、石塊，也頻繁有便當盒、垃圾掉落，有些就直接掉到大樓內的花圃、游泳池，經多次反映依舊沒有改善，昨日發生鋼筋事件已經是工安層級的問題，有向1999通報，市府回應今日會派員前往，但截至12日15時許仍未有看到。

▲負責建案的立本營造工地主任今日出面致歉，坦言疏失。（圖／記者許權毅攝）



對於工地頻頻發生掉落物，負責該建案的立本營造羅姓工地主任表示，針對此事真的很抱歉，也是管理人員的疏失，經了解是同仁在頂樓施作時，搬運過程中不慎掉落，鋼筋疑似從24樓掉落，會對施作廠商開罰款，也會對工地外牆加強防護措施。