驚悚片！工地2鋼筋「24F掉下」…隔壁保全險遭爆頭曝：距離僅50cm

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市北區育祥街一處社區大樓11日下午發生一起意外！兩根鋼筋突然從隔壁工地24樓掉下，落在地下停車場出入口，險些砸中站在一旁的保全及住戶。當事保全嚇喊，有東西從工地掉下來已非第一次了，這次掉鋼筋若砸到的話「會死人」。

當事保全回憶事發經過表示，當時他正在登記住戶資料，不料，登記到一半聽到超大聲的「碰」，轉頭發現長條形鋼筋就掉落在一旁，離他僅50公分的距離，嚇得他直呼如果「被砸到會死人」。

▲台中工地掉鋼筋，險些砸中隔壁社區保全。（圖／記者許權毅攝，下同）

當事保全表示，這並非附近工地第一次從樓上掉東西下來，先前曾掉過小釘子，他也向工地主任反映過，但對方一直都沒有配給他安全帽，認為工地對工安這一塊有非常多需要改進的地方，直言「萬一要是砸到住戶怎麼辦」、「很恐怖」，透露事發過後工地有派2名主任過來查看，但並未多說什麼。

保全經理則稱，附近工地先前曾掉落過便當盒、木板、鐵釘等雜物，但不至於傷害人命，頂多汙染社區環境，但11日竟掉落鐵條相當嚴重，而且就掉落在社區車道的出入口，警衛人員就在一旁，若不巧當時有住戶車輛進出的或，後果不堪設想。

保全經理強調，先前就曾與工地主任針對相關情況進行協商，但一直都沒有獲得改善。整起事件詳細發生原因及經過，仍有待相關單位進一步調查釐清。