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遭控性騷慣犯　張宇韶回應了

張宇韶曾在補習班教書，任職期間也傳出對女學生言語性騷擾。（翻攝張宇韶臉書）

▲張宇韶曾在補習班教書，任職期間也傳出對女學生言語性騷擾。

圖文／鏡週刊

遭指控性騷政大東亞研究所博士的張宇韶，曾任補習班老師、東吳大學法律系助理教授、陸委會簡任祕書、民進黨中國事務部副主任等職，現任兩岸政策協會研究員兼副祕書長，專長兩岸關係及國際關係的他，經常受邀上政論節目，被視為親綠名嘴，擁有固定的收視群。

事實上，早在十多年前張宇韶就有性騷擾的傳聞，一名D小姐2008年在PTT發文指控，指她在補習班上張的課時，曾透過網路問他問題，張雖有幫她解答，卻跟她「要獎勵」，還說獎品價值越高，以後得到的資源也會越豐富，讓她感到驚恐，從此不想再去上課。D小姐強調，她已將對話存檔備份，也有證人，不怕跟張對質。

除了性騷多名女子及批評同業，張宇韶也被指控表裡不一，表面挺綠，私下卻幫藍營的新北市長侯友宜護航。本刊取得的對話截圖顯示，張對某位友人表示，恩恩案吹哨者、離職消防員張津唯對新北消防局的爆料不實，還幫忙轉發消防局的聲明，與他挺綠的形象不符，友人覺得納悶，後來才知道張與新北消防局的官員有私交，經常一起喝酒，才會幫藍營護航。

▼張宇韶質疑恩恩案吹哨者造假，遭名嘴徐嶔煌痛批「幫侯友宜護航」。

張宇韶質疑恩恩案吹哨者造假，遭名嘴徐嶔煌痛批「幫侯友宜護航」。（讀者提供）

另一位名嘴徐嶔煌就曾在臉書痛批張宇韶護航新北市政府，他說：「喝侯市府的酒的是三立的來賓，也是第一個傳新北市政府聲明的恐嚇仔，我也認為應該讓大家在2024年之前認識他是誰。」事後有人將徐的臉書截圖貼在張成立的LINE群組詢問：「發生什麼事？」張則選擇沉默未回應。

▼張宇韶批評前新北消防員張津唯對恩恩案指控不實，引發爭議。

張宇韶批評前新北消防員張津唯對恩恩案指控不實，引發爭議。（讀者提供）

C先生痛批，張宇韶表面正義凜然，實際上卻是騷擾女性的慣犯，私下還把同業罵得一文不值，非常惡劣，他一定要替受害者發聲，揭開張的真面目！

針對性騷擾的指控，張宇韶表示，過去他與部分女性互動，確實有一些超越分際的言行，例如傳訊息或邀約喝咖啡、喝酒，若造成對方心裡不舒服，他都會反省檢討。至於批評名嘴同業，他認為是對公共事務的批判，對事不對人，此外，恩恩案部分，他從頭到尾的立場都是譴責侯市府，之所以會協助新北市消防局轉發聲明，是因為他做過查證，並非護航。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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關鍵字：

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