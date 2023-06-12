路上飄一台電冰箱！強雨灌高雄明孝里　居民：上班像騎水上摩托車

▲高雄今（12日）凌晨滂沱大雨，明孝里淹水馬路中央飄來一台電冰箱在馬路中央載浮載沉。（圖／高雄明孝里里長林浤澤提供）

記者王威智／採訪報導

高雄今（12日）凌晨滂沱大雨來得又快又急，隨著低壓帶及滯留鋒面夾擊，12日星期一上午高雄明孝里也傳出淹水災情，水淹約50公分、快到膝蓋的高度，路中央甚至飄來一台冰箱，一旁民眾看傻眼拍照通報當地里長，里長林浤澤也在臉書提醒里民注意安全，表示隨著午間雨勢趨緩，淹水情形已經緩解，不過鋒面滯留，就怕災情重演，希望高市府能及早協助相關應變措施。

▲水淹約50公分、快到里長林浤澤膝蓋的高度。（圖／高雄明孝里里長林浤澤提供）

中央氣象局提醒因低壓帶及滯留鋒面在臺灣附近徘徊且西南風增強，天氣不穩定， 易有短延時強降雨發生，並有局部大雨或豪雨出現的機率。當地民眾廖小姐向記者透露，約在凌晨5點點左右被巨大的轟隆雨聲驚醒，一早出門該區多處發生淹水情形，笑稱「根本是騎水上摩托車去上班」。而一旁居民更站在門口，望著前方一片汪洋，就等雨勢何時能緩一緩。

高雄明孝里一間電器行因為淹水，有兩台冰箱直接被沖走，當地里長林浤澤接獲消息也立刻趕到現場，冰箱在馬路中央載浮載沉，「今天上午水淹大概50公分，大概到我的小腿、膝蓋附近，電器行其中有一台冰箱沒有漂得太遠，就協助店家幫拖回去。」立刻在臉書通知里民注意安全，甚至有民眾把保麗龍當成獨木舟，在家門口讓小朋友玩起泛舟，苦中作樂。

▲有民眾把保麗龍當成獨木舟，在家門口讓小朋友玩起泛舟，苦中作樂。（圖／高雄明孝里里長林浤澤提供）

隨著雨勢逐漸趨緩，午後該里淹水情形已緩解。不過這低壓帶及滯留鋒還沒消散，就怕淹水惡夢重演，明孝里里長林浤澤呼籲市政府能幫幫忙：「這與不知道會下到什麼時候，希望市府能提早提供沙包或是一些因應災害的協助，這樣里民才能比較安心。」

▲強降雨淹水造成高雄明孝里一處民宅鐵捲門遭衝破。（圖／高雄明孝里里長林浤澤提供）