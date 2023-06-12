快訊／暴雨炸不停！高雄「水淹到小腿」　市區積水半個輪胎高

▲高雄暴雨狂炸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

低壓帶影響，中央氣象局今（12）日針對高雄市發布豪雨特報，高雄市政府因應雨勢，在上午7點擴大0612豪雨應變中心三級開設。受到雨勢積水影響，前鎮區凱旋四路、中華路口水淹半個輪胎高，另外，前鎮區明孝里內也有多處地帶，因瞬間豪大雨造成淹水，已淹到小腿，當地里長已通報市府單位處理。

高雄今日暴雨狂炸，前鎮區明孝里里長林浤澤就通報，目前里內有多處地帶因瞬間豪大雨造成淹水情形，包含和祥街、和義街、漁港部分路段已淹到小腿。他已通報市府單位，也提醒民眾非必要請勿外出，如需外出務必留意自身安全。

▲高雄前鎮淹水。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，前鎮區凱旋四路西往東方向（前鎮街至中華路段）、新生路往漁港路雙向，目前因雨勢積水約至半個輪胎高，恐有影響行車安全，警方獲報後，現以交通錐警示，提醒用路人注意行車安全。后安路往新生路方向，同樣也淹水半顆輪胎影響行車安全，目前新生后安地下道已管制進入。

▼高雄前鎮傳出多處積淹水災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

氣象局目前持續針對高雄發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時45分。示警區域包含鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、鳥松區。

根據統計，梓官區3小時累積雨量飆破135.5mm，另外，彌陀區及鼓山區3小時累積雨量也分別達110mm、104mm。高雄市政府0612豪雨應變中心也在上午7點擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，加強戒備相關災情。

▲高雄暴雨狂炸。（圖／記者賴文萱翻攝）