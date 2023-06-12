高雄暴雨狂炸！梓官3hrs降135毫米　市府豪雨應變中心三級開設

▲高雄暴雨狂炸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄暴雨狂炸！中央氣象局今（12）日持續針對高雄發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時45分止，根據統計，梓官區3小時累積雨量飆破135.5mm，另外，彌陀區及鼓山區3小時累積雨量也分別達110mm、104mm。高雄市政府0612豪雨應變中心也在上午7點擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，加強戒備相關災情。

氣象局針對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。仁武區八德西路532巷八卦滯洪池稍早傳出積水狀況，警方獲報後已立即前往協助。

▲高雄暴雨狂炸。（圖／記者賴文萱翻攝）

這波大雷雨示警區域包含高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區。

因應這波雨勢，今(12)日07時00分，高雄市政府0612豪雨應變中心擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，各單位加強戒備並至EMIC通報災情。