小王鍊住人妻大玩SM！激戰12次爽喊：只想使用妳　律師夫怒告

▲高雄1位人妻上網約砲，被律師丈夫發現，怒告砲友小王。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

高雄一位人妻上網找砲友，和小王到新竹、台南等地開房共計7次，兩人還大玩SM，小王爽喊「我會像那天鍊上妳」，人妻也回「撕開我打我，深入我的喉嚨」等語，之後姦情被人妻的律師丈夫發覺，怒告小王，人妻也作證兩人上摩鐵7次、激戰12次。橋頭地院審理，判小王侵害配偶權，依小王每和人妻上摩鐵1次要賠6萬，共賠42萬元。

丈夫主張，妻子於2019年11月21日在網路聊天室認識小王，小王明知妻子已婚，還和她多次上床，侵害他配偶權，要向小王求償150萬1元。

全案審理時，小王否認知道人妻已婚，也否認和人妻發生關係。不過丈夫提出證據顯示，妻子於認識小王當天，就在SKYPE表示「我結婚了」，且同年12月，小王還傳訊說「我就只是想使用妳而已」、「想多X妳而已」、「我會像那天鍊上妳，我一扯妳就往我在的地方移動」，妻子也回應「我想要你像那天一樣，撕開我打我，深入我的喉嚨，然後佔有我」，顯示兩人已發生關係。

另外人妻也證稱，她和小王沒交往，只是約見面發生關係，從2019年12月16日到隔年3月22日，兩人相約到新竹、苗栗、台南、高雄的摩鐵7次，共激戰12次。

法官認為，小王雖抗辯和人妻對談的SKYPE帳號不是他，但他和人妻的手機基地台資料與這些地點卻都相符，判定兩人曾發生性行為。審酌丈夫為律師，年薪約130萬元，小王為房仲，年薪約60萬元，人妻雖指證小王經常在摩鐵連做2次，但難以認定，依兩人每次上摩鐵發生1次性行為、每次賠6萬元，判小王要賠42萬元，全案還可上訴。