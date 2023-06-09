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「愛上45K小王」果斷掰了老闆尪　她幾個月後慘爆！哭求原諒

▲▼愛,性,做愛,上床。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友之前發現老婆外遇，結果女方不僅毫無悔意，還堅持離婚，對比他的老闆身分，小王才月入4萬5，讓他錯愕又心痛，但也成全了對方；沒想到，才短短幾個月時間，女生便上門求復合，更吐露自己的悲慘遭遇。

網友在「匿名公社」娓娓道來，幾個月前發現老婆外遇，怎料她竟大言不慚地要求離婚，這讓身為老闆的他十分錯愕，不禁反問「跟著我妳可以輕輕鬆鬆當老闆娘，妳卻愛上一個月薪4萬5的男人？跟了別人，妳說不定要出去賺錢養家。」

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滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

眼看妻子態度決絕，他只說了句，「好，既然妳決定離婚，我成全妳，妳就不要回來求我！」沒想到，才時隔幾個月，對方竟哭求原諒，表示那個男人不僅會打人，還不肯好好工作，所以她不得不出去賺錢，「我實在受不了了，我想回到我們這個家，我想繼續跟你當夫妻，拜託你，別丟了我，讓我回去！」

而原PO經過一番思考，拒絕了前妻，直言「不可能，我只能說一切回不去了。」對此，網友們紛紛回應，「看完只想笑，愛情果然讓人迷醉，但金錢使人清醒 」、「外遇只有零次跟無數次」、「原諒就是下一次的開始」；不過也有人質疑是創作文。

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