人妻無障礙廁所4度激戰同事　綠帽夫挨酸「老人」強勢反攻

記者黃翊婷／綜合報導

洪姓男子不滿妻子外遇郭姓同事，甚至利用午休1個小時的時間，和對方在公司的無障礙廁所發生性行為，憤而決定提告求償80萬元。雖然郭男堅稱與洪妻只是一般同事關係，但郭妻親口證實兩人發生過4次性行為，一審被判應賠償20萬元；全案上訴至高等法院，合議庭審理後裁定駁回上訴，全案確定。

▲郭男與洪妻利用午休時間，在公司的無障礙廁所發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

洪男在判決書中主張，妻子2022年間進入某電商公司任職，郭男明知妻子已婚，仍透過通訊軟體訊息多方引誘交往，並在2022年4月間與妻子在公司無障礙廁所發生性行為，後來他借用妻子的筆電，看到兩人互傳曖昧訊息，才驚覺被戴綠帽，氣得決定提告求償80萬元。

郭男則辯稱，他與洪妻只是一般同事關係，並無逾越一般男女交往分際的行為，而且他也不知道洪妻已婚，聊天內容都是朋友間胡鬧、隨意閒聊，沒有絲毫曖昧或提及性行為等親密對話，自然也沒有侵害洪男配偶權的疑慮。

然而，在洪男出示的通訊軟體對話截圖證據中，郭男2022年3月間曾向洪妻開玩笑「我不是單身」，洪妻回答「那我不能跟你聊天了，分手要通知我」，他接著笑罵「靠北哈哈」，洪妻則回應「我離婚也會通知你」；同年3月21日洪妻傳訊息告知郭男「老人（指洪男）回家了，等等不能聊天」，他則回答「我以為他平常都在家」。

此外，洪妻也出庭證稱，曾在午休時間與郭男發生4次性關係，因為無障礙廁所空間有限，郭男身高太高，只好改變姿勢坐在馬桶上完成性行為，還有一次則是將外套鋪在地上做，期間兩人不會特別講話，「我印象就是最後一次我的手滑過去，好像有摸到毛髮之類的。」

一審法官認為，從郭男與洪妻的對話可知，他早就知道女方已婚，加上洪妻對於性行為過程、地點、各種舉動等諸多細節都能清晰敘述，可見兩人之間的確發生過性行為，因此判他應賠償洪男20萬元較為適當。

全案上訴至高等法院，郭男反控洪男沒有實質證據、洪妻做的是虛偽陳述，根本不可採信，退一步而言，就算他真的與洪妻有什麼超友誼的關係，自己目前是在傳統市場擺攤，收入有限且不固定，法官應該酌減撫慰金。

不過，高等法院合議庭依舊認定郭男的行為確實侵害洪男的配偶權，最終裁定駁回上訴，維持一審判決，全案確定。