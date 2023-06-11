送小三40萬鑽戒定情！人夫還拿家用幫她開店　美籍癌妻心碎提告

▲一名人夫買鑽戒送小三，還出錢幫她開店。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／宜蘭報導

一名人夫不顧美籍妻子罹患乳癌，上交友網站認識小三，不僅投資小三在宜蘭礁溪開KTV，還買了一只價值台幣約40餘萬的鑽戒送小三定情，兩人互稱「老公、老婆」好不甜蜜。而後癌妻發現丈夫形跡詭異，拜託外籍看護跟蹤丈夫，才發現兩人姦情，心碎對小三提告求償80萬元。宜蘭地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償50萬元。

正宮主張，她是美籍華裔，在美國念大學時認識來留學的台籍丈夫，兩人相戀交往，至今已結婚37年餘。2018年她被診斷出乳癌，就在她身心飽受折磨之時，丈夫竟上「美國世界日報中文交友網站」，在2019年3月結識來美國旅遊的小三。而小三明知丈夫已婚，回台後仍積極聯絡他，要他資助事業。丈夫於2019年7月投資小三在宜蘭開設KTV店，之後更持續為小三注資、購買器材、酒水、解決資金週轉困難，不斷挪用家庭收支，和小三逐漸發展成男女關係。

正宮表示，2019年11月間她回台治療癌症，小三竟趁機跑到美國和丈夫幽會，還以確認關係為由，要求丈夫買一個具有GIA（美國寶石學院）認證的鑽石戒指，丈夫於是斥資1萬4千美元(約台幣40餘萬)購買鑽戒，至此兩人感情迅速加溫，開始以「老公、老婆」、「寶貝」互稱。2020年間因美國疫情嚴重，她和丈夫一起回台居住，才發現丈夫形跡可疑。某天她委託家中印尼看護尾隨丈夫，發現他竟一大早就直奔宜蘭與小三見面，兩人互動親密。丈夫回家後經她質問，也坦承偷吃，讓她晴天霹靂，對小三提告求償80萬元。

全案審理時，小三未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀做聲明或陳述。法官查看小三和人夫的訊息對話等證據，判定小三侵害配偶權，審酌正宮已退休，每月領美國核發的福利金，約台幣2萬8，小三去年則無收入等情，判小三應賠50萬元，全案還可上訴。