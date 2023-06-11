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社會 社會焦點 保障人權

花248萬送2車給女店長！會館老闆再匯百萬零花　正宮崩潰怒告

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲一名宜蘭某會館老闆偷吃女店長，送小三2輛車之外餘，還匯款1百萬供她花用。（示意圖／Pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

一名人夫經營宜蘭某民宿會館，卻偷吃女店長，交往11年來不僅送她2輛車共值248萬元，還匯了1百萬讓小三花用，並對妻子提出離婚。妻子發現丈夫外遇後，怒告2人求償300萬。案經上訴到二審，法官判人夫和小三要連帶賠償100萬元。

正宮主張，丈夫在宜蘭經營某會館，卻長期偷吃女店長小三。2人在情人節互傳卡片示愛，小三不僅自稱「老婆」，還拍攝人夫赤裸上身躺床影像，表示「你是我老公」、「我愛你」，並多次一同到國內外旅遊、聚餐、出席喜宴，丈夫還先後以167萬元、81萬元購買2輛車送小三，此外，還匯款100萬元給小三花用。正宮婚後就當家庭主婦，在家相夫教子，卻只換來破碎的婚姻，崩潰向丈夫和小三提告求償300萬元。

全案審理時，人夫和小三否認有姦情，認為正宮早於2019年7月就傳訊給小三，表示「關於妳妨礙家庭這部分我已有證據」，並要求2人拿出4500萬元，她才願意簽字離婚，直到正宮2021年9月提告時，也已超過2年時效。

一審法官認為，人夫和小三從2009年起至2019年5月2日期間，以電子郵件、情人節卡片等互相表達愛意，還匯款百萬，已侵害配偶權，不過正宮從知情外遇到提告，已超過2年消滅時效，判正宮敗訴。

正宮再上訴，二審法官認為，小三於2019年7月收到正宮示警訊息後，不久辭職，但仍持續和人夫一起出遊、用餐，顯然連續侵害正宮配偶權，審酌人夫和小三交往11年以上，期間人夫買賓士、匯款給小三達348萬元外，2人還頻繁國外旅遊、共餐，也有相當花費，已侵害配偶權，判兩人應連帶賠償正宮100萬元，全案還可上訴。

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