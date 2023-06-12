獨／神明也不能阻擋黑令旗索命　民俗專家：冤主有正當理由復仇

▲有信徒稟請到宜蘭東嶽大帝黑令旗到台中，為5億高中生墜樓案查真相，據說，冤主持黑令旗復仇，神明也難擋。（圖／記者陳以昇攝）



記者游瓊華、陳以昇／台中報導

眾所矚目的台中5億賴姓高中生墜樓案，發生迄今超過一個月。家屬高度懷疑賴生遭到謀財害命，近日一名靈通者「六姐」透過管道聯繫上賴母，指稱獲東嶽大帝指示賴生係冤死，且東嶽大帝不僅已核發無形黑令旗予賴生，更隨主旗御駕親征台中，坐鎮在賴生牌位旁親查案件。民間有一說，黑令旗猶如陰間合法索命狀，民俗專家廖大乙也表示，冤主若獲東嶽大帝核發的黑令旗，即有正當理由向兇手索命，「連神也不能擋。」

廖大乙提到，東嶽大帝掌管陰間所有事務，為最高管理者，可稱陰間至尊，猶如法官般分辨善惡的界線，而黑令旗是枉死冤魂向地府請來的「索命狀、復仇令」，乃是生前遭到姦殺、枉死、冤死的冤主到了地府後，稟告東嶽大帝、城隍爺等自身冤屈，神明查證屬實後同意核發，而持黑令旗之冤主即有復仇之正當性，且其他神也不能干預、阻擋。

▲一名靈通者「六姐」聯繫賴姓高中生母親，透露獲得東嶽廟東嶽大帝指示得知，賴小弟確實為冤死，且東嶽大帝已給冤主無形黑令旗，助冤主復仇。（圖／記者陳以昇攝）



靈通者「六姐」透過管道聯繫到賴母，並獲得賴母同意，在6月8日向宜蘭東嶽廟東嶽仁聖大帝稟請一面黑令旗，並送到賴生靈堂安置在牌位旁，要助賴生申冤。但廟方在請黑令旗時，竟請到鎮殿之寶、不能出廟門的主旗南下台中，形成從未發生過的「東嶽大帝親征查真相」情況。事後廟方火速再請人到台中，將黑令旗請回宜蘭廟內安座，成為意外插曲。

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