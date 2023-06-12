現場仍有落石！太平山邊坡大面積坍塌　明將持續性休園搶通

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」1.5K處(位於售票站前方)，今(12日)上午傳出邊坡坍塌，導致道路中斷、遊樂區內228人因此受困。經檢視，目前崩塌面積達3500平方公尺，且現場持續落石，搶救難度增加，預估下午4點前可單線通車，惟若山區大雨或不可抗力因素，通車時間將再次延後。受到土石坍塌影響，太平山國家森林遊樂區明日將持續性休園。

▲太平山遊樂園區土石大片基坍塌，導致交通中斷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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太平山國家森林遊樂區內道路今早傳出大片土石坍塌，導致園區內遊客、工作人員共228人受困，目前園方已通知情況，並表示需視道路搶通情況明朗後再通知離園時間，屆時將由太平山派出所行駛前導車引導及戒護下離園；如果傍晚前無法搶通，也勢必妥善準備遊客免費食宿等安置措施。

林務局羅東林區管理處評估，下午4時前有望搶通單線通車，惟山區天氣變化大，如果遇上大雨、或新增崩塌落石等不可抗力狀況，則將再次延後通車時間。

羅東林區管理處考量坡面仍有大量浮動土石，恐有持續滑落之可能，因此基於旅遊安全，太平山國家森林遊樂區明日將持續性休園，以進行坍方搶修工作。相關即時更新資訊，民眾可隨時關注太平山官方FB粉絲團、或官網。