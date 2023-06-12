獨／陰間至尊為5億高中生親自查案　黑令旗靈前離奇消失原因曝

▲有靈通者請出知名宜蘭東嶽仁聖大帝「黑令旗」主旗，放在台中5億高中生賴小弟的牌位旁。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、陳以昇／台中報導

台中5億賴姓高中生墜樓案，至今事發逾一個月仍疑點重重尚未結案。一名靈通者「六姐」親自前往宜蘭東嶽廟向東嶽仁聖大帝稟請「索命黑令旗」，在獲得賴母同意後放置在賴生牌位前，讓賴生能持旗向兇手復仇，未料，黑令旗放在賴生牌位前不到72小時竟離消失，而黑令旗消失原因也曝光！

▲放在台中5億高中生賴小弟牌位旁的黑令旗，來自的宜蘭東嶽廟東嶽大帝，掌管善惡是非事務。（圖／記者陳以昇攝）



「六姐」指出，上周她前往宜蘭玉尊宮問事，在玉尊宮神明指示下，獲知5億高中生案有冤情，需進一步到東嶽廟問事，經查詢得知全台有六間東嶽廟經過天道認證，其中一間位於宜蘭市中山路上，因此前往參拜。抵達東嶽廟後，「六姐」上香擲筊詢問賴小弟命案一事，沒想到東嶽大帝立即表示，賴小弟是含冤而死，已發給無形黑令旗索命，同時廟方為求慎重，加發一支有形黑令旗，讓「六姐」帶到亡者靈前加持，助賴小弟索命成功。

▲「六姐」表示，宜蘭東嶽仁聖大帝不僅發無形黑令旗給賴生，為求慎重，還發一面有形黑令旗安放在賴生牌位前。



「六姐」表示，9日下午2點她搭高鐵抵達台中，在殯儀館賴小弟牌位前將黑令旗安好，有天眼通的她看到賴小弟笑容滿面，一直跟她「道謝」，跟剛過世時看到的滿臉哭泣神情相差甚大，「相信他可以為自己復仇了」。

▲經過一番波折，東嶽廟東嶽大帝黑令旗主旗已請回廟內安座。（圖／記者陳以昇攝）



未料「六姐」隔天接獲廟方通知，該面黑令旗是鎮廟主旗，過去都是另請分旗出廟，從未有過主旗出門情事，但廟方人員在當時整個過程中，卻「完全不知是請出主旗」，事後才驚覺「主旗怎麼不在廟裡」，因此緊急通知「六姐」將主旗從賴小弟靈前請回廟裡，全程猶如「東嶽大帝要親自出門查真相」，過程相當玄奇，這也是黑令旗前往賴小弟靈前不到72小時，卻又「離奇消失」的原因。

▲有天眼通的「六姐」指出，她將黑令旗安置在賴小弟牌位後，看到賴小弟笑容滿面，一直跟她「道謝」。（圖／ETtoday資料照）

「六姐」解釋，冥冥中神明似乎自有安排，祂随主旗御駕親征前往台中查案，為賴小弟主持公道。「六姐」也提到，自己平日工作以渡亡靈為主，這是她第一次幫請黑令旗，以靈界角度來看，賴小弟的死確有冤情，她不了解陽世的法律最後會如何審判，但陰間已由東嶽大帝做主了，「害他的人小心了」。

【更多新聞】



►獨／神明也不能阻擋黑令旗索命 民俗專家：冤主有正當理由復仇





►獨／陰間至尊坐鎮5億高中生靈前 「黑令旗」出馬對兇手展開復仇



