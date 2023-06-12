獨／陰間至尊坐鎮5億高中生靈前　「黑令旗」出馬對兇手展開復仇

▲東森新媒體《ETtoday新聞雲》獨家取得民眾稟請東嶽仁聖大帝黑令旗主旗，坐鎮5億高中生靈堂排位前的畫面。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

生前擁有超過30筆不動產、價值破5億元的賴姓高中生墜樓案，至今事發逾一個月仍疑點重重尚未結案。賴母及法醫權威高大成都認為，賴生死因為「他殺」，並認為賴生死前才與其結婚2小時的夏姓地政士助理恐為兇嫌，而且還有共犯，多人犯下此天衣無縫命案。一名靈通者「六姐」自稱因為接到賴生喊冤，因此親自前往宜蘭東嶽廟向東嶽仁聖大帝稟請黑令旗，經賴母同意並放置在賴生小靈堂前，讓賴生能持旗向兇手復仇。

▲賴母痛失愛子，堅信孩子遭謀財害命，盼檢警能盡速協助查明真相。（圖／資料照片）



5億高中生案檢警查了一個月仍未明朗，有鄉民忍不住在臉書串聯發起大遊行、求真相。一位靈通者「六姐」，自稱感應到賴生向她傾吐冤屈，因透過管道聯繫上賴母，向賴母表達賴生是冤死，且宜蘭知名東嶽廟東嶽仁聖大帝也已賜無形黑令旗給賴生，但求慎重，加賜一面有形黑令旗幟要放在賴生靈堂牌位旁，助賴生抓到真兇，賴母同意後，「六姐」遂稟請到東嶽仁聖大帝主旗至台中。

據廟方透露，黑令旗為陰間冤主報復卻可豁免受罰的合法索命符、申冤令，若是靈體含冤而亡，待東嶽大帝同意賜與黑令旗，冤主就可持旗向兇手復仇。廟方也提到，主旗是鎮殿之寶，也代表東嶽仁聖大帝本尊，這次稟請東嶽仁聖大帝時，連神尊都覺得事有蹊蹺，決定出動主旗親自到台中查看。

▲賴生在5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）



賴姓高中生在其父親告別式隔日、5月4日，與夏姓地政士助理登記結婚兩小時後，竟從夏男居住的北屯大樓墜落身亡。但賴母委託中山附醫法醫科主任高大成出手，協助釐清賴生死因，結果在賴生右手發現4處針孔，加上賴生墜落之處周圍都無血跡，且全身竟無明顯外傷，啟人疑竇，直指賴生99.9999%被注射氯化鉀，導致心臟麻痺，之後被推、丟下樓。

不過，台中地檢署在6月6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，肋骨斷裂刺破內臟符合高處墜落致死；另外也在6月8日再度傳訊賴母，及急診護理師，賴母在鏡頭前哭訴，「兒子不可能跳樓，一定要還他公道。」

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