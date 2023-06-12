六寶媽洗碗突然被閃電「劈中胸口」　奇蹟存活離奇能預知暴風雨





▲女在家被雷劈中。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州女子克朗(Kimberly Krone)2009年6月在家中廚房，手拿平底鍋正在清洗時突然被一道閃電劈中胸部，她還來不及反應，卻發現自己的身體開始著火，幸好9歲兒子崔斯坦(Tristan)趕緊幫忙報警，緊急就醫才救了她一命。

居住在德州福尼市(Forney)的六寶媽克朗，一共養育6個月大至9歲的孩子們，當事件發生時，她正在廚房清洗平底鍋，事發當天外面下著很大的雨伴隨許多雷擊，她突然聽到傳出2聲巨響，一道閃光從天花板嵌入燈射進後，在孩子們面前擊中她的胸部。

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克朗表示，當下她感覺胸口一陣疼痛，還有燒焦的氣味，結果發現胸口被閃電擊中的地方正在起火，嚇得兒子趕緊打電話報警。從電話錄音中可聽到，崔斯坦報案時表示，媽媽被從天花板射進來的閃電打中，傷得非常嚴重，期間還一直哭著說希望媽媽不要死，結果後來又一道閃電擊中家裡，導致電腦壞掉。

克朗被緊急送醫後在急診室待了26小時，後來又引發癲癇發作，整個中樞神經系統都因雷擊停擺，住院3天才終於康復，事件後還造成她擁有奇異能力，每當雷擊即將發生時能夠感知到，「每當暴風雨即將來臨時，我的胸口會變得非常緊繃，暴風雨愈接近愈嚴重」，害怕自己可能會再次被雷擊中。