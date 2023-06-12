滿滿蛋白質！狠男11分鐘嗑完「蟑螂煎蛋」　真實口感、味道曝光

記者閔文昱／綜合報導

許多人光是看到蟑螂就會怕，壓根不敢想像把牠們放到嘴裡。不過，一名網友近日分享畫面，只見他把蟑螂當成美味佳餚，加入煎蛋之中，並拍攝影片「一鏡到底」將整盤蟑螂煎蛋嗑光，震撼畫面一出，引發熱議。

一名孫姓男網友在臉書「爆怨公社」PO出影片，只見他面前擺著一盤煎蛋，但上頭配料卻不時常見的蚵仔、九層塔，而是數十隻杜比亞蟑螂，接著他拿起筷子後毫不遲疑的就將煎蛋一口一口送入嘴中，邊吃還邊形容「口感很脆，像是蝦子帶殼吃，幾乎沒什麼味道，還不錯，蠻好吃的」。

▲一名網友分享吃「蟑螂煎蛋」影片，掀起熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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孫男解釋，會拍攝這支影片是因為近日有網友質疑他作假，拍完蟑螂食物照就丟了，沒有真的吃下去，因此才會將整個過程PO上網，呼籲該名網友公開道歉。另外，他也透露，自己從小就會吃一些昆蟲，「因為昆蟲這種東西蛋白質很豐富，而且脂肪非常低，其實是對人體非常健康的。」

影片曝光後，馬上引發網友熱烈關注，紛紛驚呼「起手難度很高阿...」、「媽，我在這，強者我朋友」、「真的好佩服，我晚餐錢都省了」、「蛋白質真的很高，但是我還是不敢吃，我還是乖乖泡我的優蛋白」。另外，有網友質疑，「蟑螂味道很重吧，怎麼可能沒味道。」孫男則再次強調，「完全沒有喔，杜比亞蟑螂很多養爬蟲的人都有自己繁殖，幾乎是沒味道的。」