暗夜下雨無路燈...國道連3車撞護欄　他左閃右躲闖三關挫塞了

▲白色轎車日前夜間下雨時行經國道3號時不慎自撞，導致後方2車也閃躲自撞。（圖／翻攝臉書「爆料公社」社團）

記者高堂堯／南投報導

近日梅雨不斷，也影響行車安全，一輛白色自小客車日前於晚間10時左右，行經國道3號近南投服務區處，疑因天雨路滑又視線不佳，失控自撞內側護欄停下，致使後方連續2部來車為閃避前車、皆擦撞外側護欄，所幸3車都無人受傷、亦無後車追撞情形，詳細事故原因和肇事責任由警方調查釐清中。

國道警察七隊指出，本案發生於6月7日晚間9時58分許的國道3號北向233公里處，一輛白色自小客先自撞內側護欄後停放於內側車道，隨後一輛黑色自小客車於行駛中線車道時，為閃避白色轎車而失控擦撞外側護欄後、停放於中線車道，最後另一輛綠色自小客車亦為閃避前方2事故車，失控擦撞外側護欄後停放於外側路肩。

▲▼梅雨惹禍，國道3號北向233公里處日前發生3輛車自撞事故，黑色事故車受創最嚴重，綠色事故車也被拖離現場。（圖／記者高堂堯翻攝， 下同）

有途經目擊現場的駕駛將行車紀錄器畫面PO上臉書「爆料公社」社團：只見當時夜間下雨、該路段也無路燈，視線極度不良，該名駕駛員行駛於中線道，眼前不到10公尺處赫然出現橫放於路上的黑色事故車，緊急減速向左切進內線道閃避，怎料又遇上同樣橫放的白色事故轎車，再向右急切回中線道，又看到停在路肩的綠色事故車，所幸順利「連過三關」，駕駛直呼「驚嚇挫塞（台語拉肚子之意）」、「還好開的是BMW，不然的話他就是第四台了」、「安全無價！人生真的沒有多少個10年！」

▲▼外側護欄遭撞凹，其他線道路面也一片狼藉。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，該起事故發生後一度影響內線、中線、外側車道，所幸無發生車輛間追撞，亦無人受傷，此事故經檢測駕駛酒測值均為零，並呼籲夜晚雨天行車請開啟頭燈、拉大車距、放慢車速，並依照反光標誌指示行進；若遇有水漂現象時請勿急踩煞車跟急轉方向盤，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。