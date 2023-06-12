煎蛋上「滿滿大蟑螂」！他11分鐘嗑光曝口感：有蝦子味...網驚呆

▲男子自製「蟑螂煎蛋」享用。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

圖文／CTWANT

一般人看到蟑螂都避之唯恐不及，不過卻有人將牠變成一道料理。一名網友近日曬出「蟑螂煎蛋」，在鏡頭前一口一口將整盤煎蛋吃光，還形容口感，引發熱議。

原PO在《爆怨公社》貼出影片氣憤表示，日前自己做了一道蟑螂煎蛋，結果有人竟質疑他作假。他忍不住回擊，「我自己養的杜比亞蟑螂繁殖過多，自己吃也要質疑，蟑螂的蛋白質超高，脂肪含量很低，其實是很健康的選擇。」

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原PO強調，蟑螂原本就可以藥用，是有價值的昆蟲，只是生活環境大家不能接受，加上長得不討喜，所以被一般人歸類為害蟲，但其實蟑螂就只是昆蟲的一種而已，「小生命，沒人願意多瞭解牠，很多蟑螂社團都有很冷門的玩家在飼養交流，只是一般人無法接受。」

從影片中可以看見，煎蛋上面有數十隻杜比亞蟑螂，而原PO邊吃邊講解，形容口感很脆，好像蝦子帶殼吃那樣，幾乎是沒有什麼味道，蠻好吃的，還加了一點蔥花，全程11分鐘。不少人看完影片後，紛紛留言「太強了，只能佩服，但沒膽吃」、「強者我朋友」、「這我不行，佩服」。

有人提出疑問，「蟑螂味道很重吧，怎麼可能沒味道？裡面會有汁噴出來嗎？」原PO回應，「這個幾乎是沒味道的喔，很多有養蜥蜴蜜袋鼯的人都會養，不太會。」

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