台南做工行善團志工不畏雨淋　揮灑汗水齊力為弱勢修繕

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長王鑫基，落實黃偉哲市長關注台南市弱勢勞工，希望結合做工行善團志工，改善勞工住家環境，為弱勢家庭投入更多協助與關懷，近一周做工行善團除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。

後續將由大台南總工會製作成窗簾等，贈送給適用的修繕戶，增添更舒適的居住環境，進一步推動黃偉哲市長大水庫理論，落實「垃圾變黃金、黃金變愛心」的理念。

永康區王姓案主，所住的老舊平房屋齡已50年，天花板木板老舊斑駁破洞、電線老舊劣化需汰換更新，電氣工會志工6/9(五)已完成浴室熱水器移至外面，重新配冷水管、熱水管路，以及排油煙機重新安裝、瓦斯管路換新，鋁製品工會當日出動家庭志工-郭智仁和詹寶珠賢伉儷，到案家更換老舊破損的房門和鋁窗。

11日電氣工會志工二度來到案家，進行配置電線及燈具更換、安裝偵煙型火災警報器，偕同木工工會志工一同協助案家房屋修繕。木工工會志工出動13位志工，進行天花板輕鋼架安裝、浴室天花板塑膠板等施工。林冠維議員服務團隊林水池特助（木工工會顧問）、楊中成議員服務團隊及李俊銘里長也到場關心。大台南總工會鄭玉娟理事也帶來美味的愛心便當慰勞志工伙伴。

另官田區73歲獨居長者，重聽領有身心障礙第二類(聽覺)輕度證明，年輕時曾從事載貨司機工作，現年事已高，仰賴低收老人生活津貼維持生計，經濟拮据。勞工局接獲通報，做工行善團於5/29前往官田區林老先生房子進行現勘，發現房屋多處破損，暫時用塑膠布遮蔽風雨，需補強屋頂鋼板、更新電線燈具，並安裝隔間、天花板及臥室拉門，改善現時的居住環境。金屬建築結構工會於6/6(二)首先完成屋頂鋼板補修施工，讓林老先生於下雨天時能擁有一個能遮風擋雨的家。

王鑫基局長表示，每次當志工齊力修繕完房屋後，看見案主與其家人所露出的笑容，那是最美最無聲的肯定。也因為有如此的動力讓市府勞工局持續致力照顧弱勢勞工而把「做工行善」的理念發揚光大。勞工局和修繕志工們共同努力，關注弱勢家庭的生活需求，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。