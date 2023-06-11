　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團志工不畏雨淋　揮灑汗水齊力為弱勢修繕

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長王鑫基，落實黃偉哲市長關注台南市弱勢勞工，希望結合做工行善團志工，改善勞工住家環境，為弱勢家庭投入更多協助與關懷，近一周做工行善團除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後續將由大台南總工會製作成窗簾等，贈送給適用的修繕戶，增添更舒適的居住環境，進一步推動黃偉哲市長大水庫理論，落實「垃圾變黃金、黃金變愛心」的理念。

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區王姓案主，所住的老舊平房屋齡已50年，天花板木板老舊斑駁破洞、電線老舊劣化需汰換更新，電氣工會志工6/9(五)已完成浴室熱水器移至外面，重新配冷水管、熱水管路，以及排油煙機重新安裝、瓦斯管路換新，鋁製品工會當日出動家庭志工-郭智仁和詹寶珠賢伉儷，到案家更換老舊破損的房門和鋁窗。

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11日電氣工會志工二度來到案家，進行配置電線及燈具更換、安裝偵煙型火災警報器，偕同木工工會志工一同協助案家房屋修繕。木工工會志工出動13位志工，進行天花板輕鋼架安裝、浴室天花板塑膠板等施工。林冠維議員服務團隊林水池特助（木工工會顧問）、楊中成議員服務團隊及李俊銘里長也到場關心。大台南總工會鄭玉娟理事也帶來美味的愛心便當慰勞志工伙伴。

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另官田區73歲獨居長者，重聽領有身心障礙第二類(聽覺)輕度證明，年輕時曾從事載貨司機工作，現年事已高，仰賴低收老人生活津貼維持生計，經濟拮据。勞工局接獲通報，做工行善團於5/29前往官田區林老先生房子進行現勘，發現房屋多處破損，暫時用塑膠布遮蔽風雨，需補強屋頂鋼板、更新電線燈具，並安裝隔間、天花板及臥室拉門，改善現時的居住環境。金屬建築結構工會於6/6(二)首先完成屋頂鋼板補修施工，讓林老先生於下雨天時能擁有一個能遮風擋雨的家。

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，每次當志工齊力修繕完房屋後，看見案主與其家人所露出的笑容，那是最美最無聲的肯定。也因為有如此的動力讓市府勞工局持續致力照顧弱勢勞工而把「做工行善」的理念發揚光大。勞工局和修繕志工們共同努力，關注弱勢家庭的生活需求，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。

▲台南市做工行善團，除進行永康區及官田區弱勢家庭房屋修繕外，也連結窗簾材料行汰換的布匹，搬運至官田區的二手家具倉庫存放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
食用海鮮要小心！　男吃生蠔「感染海洋弧菌」身亡
300公斤男要送醫　出動「卡車、堆高機」還拆牆
玖壹壹香港開唱倒數4天突取消！　「不可抗力因素」引議
快訊／日本發生規模6.2地震
限時1天！「1職業」爽玩樂園只要110元　壽星免費
快訊／新北14名幼兒尿檢結果出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新營工業區廠商協進會　端午佳節粽葉香敦親睦鄰

驚喜現身四幼畢業典禮　黃偉哲強調霸凌體罰零容忍

台南做工行善團志工不畏雨淋　揮灑汗水齊力為弱勢修繕

埔里鎮桃米社區重新打造蝴蝶王國　香港環團也來幫忙

魚虎大作戰！羅東林業園區移除泰國線鱧等外來種魚類331尾

前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

領愛心便當、關切被攔檢妻惹議　法官施志遠轉任律師施展抱負

守護海洋永續發展　台南黃金海岸海洋環境教育宣導

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

幼兒園供「簽名同意用藥單」　家長打臉：但沒委託餵巴比妥

新營工業區廠商協進會　端午佳節粽葉香敦親睦鄰

驚喜現身四幼畢業典禮　黃偉哲強調霸凌體罰零容忍

台南做工行善團志工不畏雨淋　揮灑汗水齊力為弱勢修繕

埔里鎮桃米社區重新打造蝴蝶王國　香港環團也來幫忙

魚虎大作戰！羅東林業園區移除泰國線鱧等外來種魚類331尾

前瑪家鄉長梁明輝新書發表　柯文哲：良好的教育能成為人生跳板

領愛心便當、關切被攔檢妻惹議　法官施志遠轉任律師施展抱負

守護海洋永續發展　台南黃金海岸海洋環境教育宣導

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

員工沒接電話！老闆「果斷報警」救了他一命

快訊／要女導演「讓我任性一下」　洪智坤再道歉：沒學好女性主義

男友「耳屎滿到堵住」牙齒炸黑垢！　妹子忍一年沒分手

新營工業區廠商協進會　端午佳節粽葉香敦親睦鄰

方宥心被已婚攝影師撩「baby來」！　經紀人一舉動她全身僵硬

抬頭對看11歲女兒笑出來！　阿翔：我在照鏡子啊

驚喜現身四幼畢業典禮　黃偉哲強調霸凌體罰零容忍

太平間藏老鼠、蒼蠅！他提建議竟收「3顆腐爛頭顱」　員工怒揭內幕

遭指是染毒共犯「接受劉亞仁資助」逃出國！　YouTuber回應了

統一獅4洋投不只穩　餅總透露私底下也很優質

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

每坪15.9萬　寶山一期徵收戶今抽籤　

台南農地魚塭遭光電污染

法官施志遠轉任律師施展抱負

黃偉哲突襲視察抽水站檢視防汛整備情況

不再長者揹長者　門諾出借電動爬梯機

新北荷花齊綻放　推薦5大熱門賞荷景點

警察鐵路人員特考首日到考率72.35 %

公務人員特考花蓮考區　首節到考率75.61%

吸引500醫界先進　花蓮慈院分享微創取肝技術

會考成績出爐　竹市大放異彩！

桃園奪教育盃全國獨輪車賽　總錦標三冠王

台南黃金海岸海洋環境教育宣導

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用

更多熱門

相關新聞

台南黃金海岸海洋環境教育宣導

台南黃金海岸海洋環境教育宣導

為展現維護海洋環境的執行力及行動力，台南市環保局11日在黃金海岸舉辦「國家海洋日Fun海旅程」活動，除展示海廢循環再利用、海廢變藝術等作品、結合民間單位淨灘，更找來潛海戰將潛入海底清垃圾，半天時間共清出82公斤海洋廢棄物，其中不可回收共計67公斤，可回收約為15公斤。

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台

台南民宅頂樓男子觸電　命危送醫搶救

台南民宅頂樓男子觸電　命危送醫搶救

男下水抓魚失蹤　警消尋獲遺體

男下水抓魚失蹤　警消尋獲遺體

台南小東路地下道「淹成小池塘」！積水深20cm封閉

台南小東路地下道「淹成小池塘」！積水深20cm封閉

關鍵字：

台南做工行善弱勢修繕

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

爆乳鋼琴女神脫了！裸身M字腿「辣露絕對領域」

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面