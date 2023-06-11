女學生控性騷　藝術家喊冤：「沒做不該做的事」願意道歉100次

▲藝術家楊自然遭女學生控性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／楊自然）

記者楊惠琪／台北報導

一名高三女學生在臉書控訴，65歲的知名藝術家楊自然在新竹藝術博覽會的佈展現場，對她強行摸手、熊抱，事後回想這件事情，讓她感到很生氣，「對方利用我的夢想來達到他噁心的目的」。楊自然今（11日）接受《ETtoday新聞雲》採訪時回應，自己是拿著拐杖的身心障礙者，不可能主動有侵犯動作，如果讓女學生感到不舒服，他願意道歉100次，但強調自己沒有做大人不該做的事。

被害的女高三生在臉書指控，今年三月在台南認識藝術家楊自然，後來對方邀請她去新竹的藝博會幫忙，沒想到當天去飯店幫忙佈展，楊自然卻一直跟她聊天，在聊天過程不時靠近，還以看手相為由，把她的手抓過去，最後還說因為很感動，所以要擁抱，要抱緊一點，事後還塞了6000元給她吃晚餐。希望公開這段過程，讓對方得到應有懲罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊自然表示，事件是發生在6月8日展期前一天，當時大家都忙著佈展，現場工作人員進進出出，不可能只有兩人獨處，他一直把女學生當疼惜的後輩，平常也喜歡幫人看手相，才會一時興起說要幫對方看手相；至於遭指控熊抱，也是他主動詢問女學生：「要不要抱一下」，女學生才來抱他，強調是基於禮貌、熱情的打招呼，沒有性騷擾的念頭。昨晚才知道女學生指控，讓他一夜難眠。

楊自然還說，自己從26歲出車禍就不良於行，要靠拐杖行動，如果女學生有任何不願意或覺得不舒服的地方，可一走了之，他也沒辦法追出去，或強迫對方做什麼事。但如果因為自己的言語動作引發誤會，他願意向女學生道歉100次，也願意配合警方調查，只希望女學生不要有二次傷害，未來的人生不會因為這次事件受到影響。但他也強調，自己絕對沒有做錯事，「沒有做大人不該做的事」。