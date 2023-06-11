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獨／12hrs金槍不倒！「小弟變持久硬漢」別高興　女醫：快求診

▲張美玉醫師強調現在有包皮槍，雖然手術很快，不過她強調「心理」更重要 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師收治了一名異常勃起12小時的患者 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子前往泌尿科診所求診，表示自己的「小弟弟」一直處於勃起狀態，泌尿科醫師一問這才知道他已經硬了12小時，就怕會影響到性功能，所以趕緊送往醫院急診進行治療，才讓金槍順利軟化，經過檢查已經排除是血液問題，不過怎麼會硬12小時，醫師向患者詢問，這才發現他除了服用中藥淫羊藿之外，還加了勃起藥物犀利士，所以不排除是藥物過量造成。

收治這名患者的泌尿科醫師張美玉表示，日前這名患者來到診所，患者表示自己一大早起床後晨勃，卻遲遲沒有消退，一開始他也不以為意，直到過了中午還是「屹立不倒」，他才覺得不對勁，由於醫師在下午沒有看診，所以刻意等到晚診，這一硬就硬了12小時，張美玉看到這種情況，真的是大吃一驚，趕緊將他轉診到醫院急診，做進一步的治療。

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張美玉表示這是「持久性陰莖勃起」，一般來說「異常勃起如果超過6個小時，就會可能會讓陰莖海綿體的組織缺氧，然後引起纖維化，如果超過12小時，就會大幅增加纖維化的機會，影響勃起功能，如果超過36小時，癒後就會不好」，所以送到小港醫院之後，接手的醫師就開始進行放血等治療。

▲張美玉醫師說年假10天，有三寶要準備，分別是尿布、紙杯還有「硬」起來的藥物 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師陰莖異常勃起4小時，務必要前往就診 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉強調，造成異常勃起的原因通常都是陰莖裡頭血液堆積回流不出去，才會軟不下去，可能是因為血液方面的疾病才會造成異常勃起，像是地中海貧血、血癌或是鐮刀型貧血，或是骨盆腔有癌症，但是經過檢查這名患者都排除了這些原因，所以張美玉又向患者詢問整個發生的過程，這才發現這名患者是在前一晚吃了長效性的犀利士，一早起床之後，為了幫助晨勃狀況更好，特別加了中藥，也就是2顆淫羊藿。

吃了犀利士以及淫羊藿是否會造成勃起效果加乘？張美玉不排除是因為這個原因導致持久性陰莖勃起，不過可能需要更進一步的研究來證實；張美玉提醒，服用藥物還是得要遵循醫師、藥師的說明，才能確保用藥安全，也千萬不要服用來歷不明的藥物，才不會得到反效果。

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