民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

▲曾姸潔聲援朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／曾姸潔）

記者張靖榕／綜合報導

曾代表民眾黨參選議員的美女博士曾姸潔10日聲援朱學恒，表示不是不懂被性騷的國民黨台北市議員鍾沛君的感受，但她說自己原諒的人，是當初對她做過一模一樣事情的人，「對方也是名人，是我們大家的偶像。」

曾姸潔在臉書表示，她看到鍾沛君揭發朱學恒的性騷舉動時，自己也想起參選期間遇到過一模一樣的事情，被「大家的偶像」性騷，她當下也是傻住了，「當下其實我很慌，但我不希望造成風波，也想釐清事情，所以我故作冷靜，問對方：『你幹嘛啊？』，然後要求離開。」

曾姸潔說對方後來也有解釋與道歉，她也試著放下這件事，會這麼做是因為「不想讓有才華的人因為一時糊塗失去舞台」，她自己則學到以後不能單獨行動。她也強調後面的事不想再說，也不會再講，「也不要問我是誰，不要去猜。」

▲▼曾姸潔表示先前參選期間也曾遇性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／曾姸潔）

曾姸潔表示，朱學恒做了很離譜的錯事，大家開始切割他，也有人要求她把跟朱的合照拿掉免得受波及，但她認為，朱先前有恩於她，加上朱「其實是一個很有才華的人，他是我見過非常博學多聞的少數人之一。」因此要她切割真的做不到，但希望朱能拿出最大誠意道歉，得到當事人原諒。

對於鍾沛君的處境，曾姸潔也說當然不該平白受到這種屈辱，但現在的討論也是一種傷害，「所以我很希望這件事的結尾不是血流成河，兩敗俱傷。」