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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委扮賴清德「分身」海外催票　加拿大後援會成立

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，加拿大信賴台灣之友會（加東地區）於當地時間10日舉行成立大會，民進黨立委林楚茵、劉世芳特別飛到當地，當民進黨總統參選人賴清德的「分身」拉抬人氣。林楚茵帶領鄉親熱情呼喊口號「2024團結一致」、「TEAM TAIWAN挺台灣」，請鄉親務必固票、催票、集中選票，還要記得回家投票。

▲▼加拿大信賴台灣之友會（加東地區）於當地時間10日舉行成立大會。（圖／林楚茵提供）

▲加拿大信賴台灣之友會（加東地區）正式成立。（圖／林楚茵提供，下圖同）

加拿大信賴台灣之友會（加東地區）於加拿大時間6月10日下午4點，正式於多倫多市Thornhill Community Centre舉行成立大會，由加拿大信賴台灣之友會加東召集人洪秋月、共同召集人陳銘鎬、秘書長胡頌二等僑領籌備，並邀請僑務委員林美玲、民主進步黨中央執行委員許菡芸、民主進步黨加拿大黨部主委王淑賢、青藤會會長林清泰、多倫多台灣婦女會會長黃素琴、多倫多客家會會長徐紫彤、多倫多同鄉會副會長David Hu、多倫多台僑急難救助協會董事長林正恩等，暨超過百名加拿大東部地區僑領共同出席盛會。

現場除邀請劉世芳、林楚茵分別擔任信賴台灣之友會總會授旗、授證代表外，大會為呼應賴清德向民主前輩致敬的心意，也特別表彰多倫多資深黨員林哲夫前輩長期為民主的貢獻。

劉世芳於致詞中強調，這次選舉不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇。在多倫多期間，她與多位僑領、僑青、留學生見面，大家都十分關心台灣未來何去何從。在與加拿大國會眾議院Salma Zahid、Judy Sgro、John McKay會晤時，眾人也咸認台灣已經是當前世界的關鍵字。因此2024年一定要選出一位真正能代表台灣聲音，且致力確保民主、和平、繁榮的總統候選人賴清德。

林楚茵除帶動鄉親熱情呼喊口號「2024團結一致」、「TEAM TAIWAN挺台灣」外，她於致詞中也強調，自己是台南女兒，無法接受國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前表示「台南人沒目珠」，以及民眾黨總統參選人柯文哲訪外時欠缺國際觀和專業態度的表現，請鄉親務必固票、催票、集中選票，還要記得回家投票，讓民進黨總統當選、國會過半。

此外，有一位來自高雄的僑領熱情表示，為支持賴清德順利當選2024年總統，他不遠千里開五個小時的車趕到現場參與盛會。在座鄉親除共同為賴清德搖旗助陣外，亦於會後大合唱台灣歌謠、準備客家美食共饗，場面熱鬧溫馨。

▲▼加拿大信賴台灣之友會（加東地區）於當地時間10日舉行成立大會。（圖／林楚茵提供）

▲▼加拿大信賴台灣之友會（加東地區）於當地時間10日舉行成立大會。（圖／林楚茵提供）

▲▼加拿大信賴台灣之友會（加東地區）於當地時間10日舉行成立大會。（圖／林楚茵提供）

▲▼加拿大信賴台灣之友會（加東地區）於當地時間10日舉行成立大會。（圖／林楚茵提供）

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