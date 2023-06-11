幼兒園餵藥案藍綠交鋒　侯友宜批民進黨惡意操作：賴清德有責任

▲侯友宜南下雲林，指出此行到雲林最重要是見張縣長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市發生幼兒園兒童遭園方餵食有毒藥物，民進黨總統參選人賴清德痛批，新北市政府未積極處理家屬申訴。對此，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）日上午批「賴清德搞不清楚狀況」，下午再指民進黨不斷惡意操作，並批賴「你有責任」。侯友宜重申， 外面謠傳說4月份或幾月份通報都不對，就是5月14號家屬晚上來報案，5月15號新北市政府就立即啟動。

針對賴清德稱家長4月通報新北市政府，卻到5月中進行處理；侯友宜今天上午在雲林縣黨部回批「賴清德搞不清楚狀況」，下午侯出席「雲林青農座談」再被問到此事，他重申新北市政府在第一個時間接受到報案，馬上報請檢察官指揮偵辦，一刻都沒有拖延。

侯友宜強調，外面謠傳說4月份、幾月份通報都不對，就是5月14號家屬晚上來報案，5月15號新北市政府就立即啟動，行政團隊接受檢方指揮偵辦，全力配合、全力偵辦。他說，最重要檢方腳步要快，檢方要把事實講清楚，因為查到今天為止，「藥物從何而來，是從老師？還是從家長？」檢方要說清楚。

侯友宜痛批，這段時間看到民進黨不斷惡意操作，這個對國家沒有幫忙，要如何讓孩子們能夠安心、家長能夠放心，最重要的就是真相要說清楚。他強調，如果真相的事實只有一個，那要請檢方速度要快，不要再拖，越拖全國的家長越不放心，這麼嚴重的案子，如果檢方不趕快把它釐清清楚，受害的是全國的人民。

侯友宜點名賴清德，「副總統，你有責任！你有責任讓人了解！最重要是不要惡意操作，讓事事非非的事情不斷去抹黑事實，讓我們檢調快速的有一個辦案的空間，好好的趕快查清楚，清楚還原真相，就可以告訴社會大眾這件事情到底是什麼事情，這是最重要。」