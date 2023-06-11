　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新勇士在哪？國民黨號召刺客挑戰19艱困選區　7月完成立委提名

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024除了總統大選之外，國會改選也同樣重要。國民黨主席朱立倫4月1日錄製影片號召「藍軍新勇士」投入艱困選區，呼籲年輕世代勇於承擔。截至目前為止，總數73個選區之中，還剩21個尚未提名，當中有19個屬於艱困選區，多數都有戰將躍躍欲試；但仍有個別選區至今苦無人選，有待黨中央與地方黨部攜手徵詢青年刺客投入。

2024國民黨立委提名分為三階段，其中第三階段提名選區係針對總數共30個艱困選區，包括台北市第一選區、第二選區、第五選區；新北市第二選區、第三選區、第四選區；桃園市第六選區；台中市第一選區、第七選區；台南市第一選區、第二選區、第三選區、第四選區、第五選區、第六選區；高雄市第一選區、第三選區、第四選區、第八選區；以及彰化縣第二選區；雲林縣第二選區；南投縣第二選區；嘉義市選區；嘉義縣第一選區、第二選區；屏東縣第一選區、第二選區；宜蘭縣選區；台東縣選區；澎湖縣選區。

上述30個艱困選區，因黨中央終止「中央選舉策略會報」，故提名作業回歸地方黨部負責。目前在台北市第一選區提名張斯綱、第二選區提名游淑慧；台南市第六選區提名陳以信；高雄市第三選區提名李眉蓁、第八選區提名李明璇；南投第二選區提名游灝；嘉義市提名張秀華；屏東縣第一選區提名黃明賢；宜蘭縣提名黃琤婷、台東縣提名黃建賓、澎湖縣提名吳政杰共11人。換言之，尚有19個艱困選區有待提名。

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

目前台北市第五選區確定採行全民調，由市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖三強競逐，從今天起至13日電訪，預計14日就能揭曉結果。新北市第二選區傳將徵召前議員蔡明堂出戰，他本人表示「義無反顧」；第三選區傳將徵召現任議長蔣根煌之子蔣欣璋，蔣根煌也稱「義無反顧」。桃園市第六選區原有前張善政發言人邱繼泰表態參選，但他近日已悄悄退選，改由姊姊邱若華披掛上陣，而市黨部也不排除徵召年輕戰將投入此區。

台中市方面，第一選區要對上現任立法院副院長蔡其昌，目前尚未鎖定人選；而第七選區則要對上2020年全國最高票的何欣純，最新消息指出，已鎖定文傳會副主委林家興出戰，林表示「黨若有需要將全力以赴」。至於高雄市第一選區要對上5屆立委邱議瑩、第四選區 更要對上六連霸立委林岱樺，也都非常困難。彰化縣第二選區則是多人躍躍欲試，包括前縣議員黃玉芬、前彰化市長溫國銘之子溫宗諭、牙醫師楊曜聰。

嘉義縣是國民黨總統參選人侯友宜的故鄉，但長年屬於艱困選區。侯出生於第一選區朴子市，地方黨部遂規劃此區由侯本人欽點戰將；至於第二選區，目前有前立委林國慶、縣議員何子凡、民雄鄉代表會主席涂文生、親民黨嘉義縣黨部主委簡泰河表達意願，將朝「非綠大聯盟」的目標進行整合。雲林縣第二選區原傳出縣府文化觀光處長陳璧君有意參選，但她本人予以否認；而雲林縣第一選區雖非艱困選區，可林文瑞因選罷法排黑而退選，被點名接替的前立委張嘉郡則稱「不懼戰」。

▲前台南市議長李全教。（圖／記者林悅攝）

▲前台南市議長李全教。（圖／記者林悅攝）

至於藍營極為艱困的台南市，地方人士指出，第一選區鎖定尤淨寬，她是市議員尤榮智的女兒，現正積極評估中；第二選區現任立委為民進黨郭國文，台南市黨部已決定禮讓給無黨籍的市議員陳昆和；第三選區則擬由前中華日報資深記者姚正玉出馬；第四選區原鎖定不分區立委鄭麗文，但因其較無意願，反而前議長李全教積極爭取；最後是第五選區，規劃由市議員「俠女」王家貞參戰，她近日已用立委參選人身份與侯友宜同台亮相。

據悉，黨中央與地方黨部目前仍持續徵詢「藍軍新勇士」投入艱困選區，將儘可能提名清新、亮眼、肯深耕基層的年輕刺客。至於原訂6月18日將每一個選區提名完畢，全黨上下仍會朝此目標持續努力，但幾個特別艱困選區不排除遲至7月才能完成提名。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
激戰小三「愛從後面來」鹹濕對話曝　孕妻崩潰
星巴克買一送一！　品項共10款
香客大樓外觀曝　「借竅驅魔」女全身傷慘死
韓美女直播主慘死柬埔寨！「屍體裹紅布」丟水溝
口罩男妻當酒店妹「爆氣開戰了」！　嗆：生病不能做酒店？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

批民進黨執政內政做不好　侯友宜：下架民進黨換我做！

新勇士在哪？國民黨號召刺客挑戰19艱困選區　7月完成立委提名

民進黨將重啟佈局！14艱困區待定　潛在選將一次看

賴清德建議新北市組醫療小組　侯友宜：副總統搞不清楚狀況

民進黨為何輕放林飛帆？　藍委曝「原因」反譏賴清德：捨得嗎

悠遊卡公司虧損還養肥貓？　許淑華爆「柯氏管理學」驚人內幕

侯友宜要賴清德交代司法查餵毒　小英前文稿成員：沒司法獨立概念

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

批民進黨執政內政做不好　侯友宜：下架民進黨換我做！

新勇士在哪？國民黨號召刺客挑戰19艱困選區　7月完成立委提名

民進黨將重啟佈局！14艱困區待定　潛在選將一次看

賴清德建議新北市組醫療小組　侯友宜：副總統搞不清楚狀況

民進黨為何輕放林飛帆？　藍委曝「原因」反譏賴清德：捨得嗎

悠遊卡公司虧損還養肥貓？　許淑華爆「柯氏管理學」驚人內幕

侯友宜要賴清德交代司法查餵毒　小英前文稿成員：沒司法獨立概念

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

花248萬送2車給女店長！會館老闆再匯百萬零花　正宮崩潰怒告

乘客「帶著牠」一起搭捷運！　1.5萬人朝聖：很大隻耶

朴敏英黑洋裝腰間雙挖空好辣！開高衩露大長腿狀態美翻

踏板有陌生行李袋！1動作「失主」秒現身　騎士超火大：詐騙

女信徒疑遭活活打死　鄰居看過聖師身影震驚：怎麼又來了！

房東帶多組看房「大家都想租怎麼辦？」　過來人曝1陷阱：被騙過

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

批民進黨執政內政做不好　侯友宜：下架民進黨換我做！

屏東廟會遶境爆衝突！男不滿遭退駕乩童碰觸　口角後扭打

寶山一期徵收戶今抽籤　每坪15.9萬！216戶搶抽98戶安置宅

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

快訊／被控強吻、拉手摸私處　劉仕傑神隱2天回應：未有騷擾意圖

「藥物是學校的還是家長的？」　侯友宜要賴清德交代司法清查

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

吳乃德性騷　被害人還原13年前後情況

賴品妤好友控駐台外交官性侵　男方回應了

民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

余正煌打臉林智堅律師！追究2律師責任

朱學恒性騷後還討贊助　2誇張行徑曝

侯友宜介紹謝龍介「沒選上的市議員」　謝龍介姪子：就看2024誰沒選上

最美發言人被民眾黨長官性騷　她憶柯這樣處理

即／徐巧芯收「19字羞辱花束」怒報警

結束選務行程飛奔專案辦公室！　侯友宜再盯「餵毒案」進度

她控遭性侵　前波蘭駐台外交官回應了

朱學恒強吻鍾沛君跳針喊「斷片」　她送花盆提14字：滾出媒體

更多熱門

相關新聞

民進黨為何輕放林飛帆？　藍委曝「原因」反譏賴清德：捨得嗎

民進黨為何輕放林飛帆？　藍委曝「原因」反譏賴清德：捨得嗎

民進黨前副秘書長林飛帆日前被爆出性騷吃案事件，調查小組9日公布結果，認定他並無違反民進黨「性騷擾申訴及懲戒辦法」，他也決定繼續參選台北市第三選區立委（中山、北松山）。對此，國民黨副秘書長謝衣鳳表示，林飛帆代表的是太陽花學運世代的指標性人物，「賴清德你捨得嗎？是不是只好輕輕放下？」

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　他傻眼：非常不負責

拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　他傻眼：非常不負責

新北幼兒園餵藥案　綠：盼侯友宜莫政治操作

新北幼兒園餵藥案　綠：盼侯友宜莫政治操作

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

民調淪老三侯友宜稱「我們一定會贏」　不正面回應是否見韓國瑜

賴清德視訊馬祖造勢　盼「維護台海和平」

賴清德視訊馬祖造勢　盼「維護台海和平」

關鍵字：

國民黨立委朱立倫2024

讀者迴響

熱門新聞

台大急診塞爆了！等床排隊到電梯口

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

闆娘慘被槍殺　她臉書換照心碎哀悼

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

情侶教室活春宮　同學竟看直播：這雕有點大

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面