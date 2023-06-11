新勇士在哪？國民黨號召刺客挑戰19艱困選區　7月完成立委提名

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024除了總統大選之外，國會改選也同樣重要。國民黨主席朱立倫4月1日錄製影片號召「藍軍新勇士」投入艱困選區，呼籲年輕世代勇於承擔。截至目前為止，總數73個選區之中，還剩21個尚未提名，當中有19個屬於艱困選區，多數都有戰將躍躍欲試；但仍有個別選區至今苦無人選，有待黨中央與地方黨部攜手徵詢青年刺客投入。

2024國民黨立委提名分為三階段，其中第三階段提名選區係針對總數共30個艱困選區，包括台北市第一選區、第二選區、第五選區；新北市第二選區、第三選區、第四選區；桃園市第六選區；台中市第一選區、第七選區；台南市第一選區、第二選區、第三選區、第四選區、第五選區、第六選區；高雄市第一選區、第三選區、第四選區、第八選區；以及彰化縣第二選區；雲林縣第二選區；南投縣第二選區；嘉義市選區；嘉義縣第一選區、第二選區；屏東縣第一選區、第二選區；宜蘭縣選區；台東縣選區；澎湖縣選區。

上述30個艱困選區，因黨中央終止「中央選舉策略會報」，故提名作業回歸地方黨部負責。目前在台北市第一選區提名張斯綱、第二選區提名游淑慧；台南市第六選區提名陳以信；高雄市第三選區提名李眉蓁、第八選區提名李明璇；南投第二選區提名游灝；嘉義市提名張秀華；屏東縣第一選區提名黃明賢；宜蘭縣提名黃琤婷、台東縣提名黃建賓、澎湖縣提名吳政杰共11人。換言之，尚有19個艱困選區有待提名。

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

目前台北市第五選區確定採行全民調，由市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖三強競逐，從今天起至13日電訪，預計14日就能揭曉結果。新北市第二選區傳將徵召前議員蔡明堂出戰，他本人表示「義無反顧」；第三選區傳將徵召現任議長蔣根煌之子蔣欣璋，蔣根煌也稱「義無反顧」。桃園市第六選區原有前張善政發言人邱繼泰表態參選，但他近日已悄悄退選，改由姊姊邱若華披掛上陣，而市黨部也不排除徵召年輕戰將投入此區。

台中市方面，第一選區要對上現任立法院副院長蔡其昌，目前尚未鎖定人選；而第七選區則要對上2020年全國最高票的何欣純，最新消息指出，已鎖定文傳會副主委林家興出戰，林表示「黨若有需要將全力以赴」。至於高雄市第一選區要對上5屆立委邱議瑩、第四選區 更要對上六連霸立委林岱樺，也都非常困難。彰化縣第二選區則是多人躍躍欲試，包括前縣議員黃玉芬、前彰化市長溫國銘之子溫宗諭、牙醫師楊曜聰。

嘉義縣是國民黨總統參選人侯友宜的故鄉，但長年屬於艱困選區。侯出生於第一選區朴子市，地方黨部遂規劃此區由侯本人欽點戰將；至於第二選區，目前有前立委林國慶、縣議員何子凡、民雄鄉代表會主席涂文生、親民黨嘉義縣黨部主委簡泰河表達意願，將朝「非綠大聯盟」的目標進行整合。雲林縣第二選區原傳出縣府文化觀光處長陳璧君有意參選，但她本人予以否認；而雲林縣第一選區雖非艱困選區，可林文瑞因選罷法排黑而退選，被點名接替的前立委張嘉郡則稱「不懼戰」。

▲前台南市議長李全教。（圖／記者林悅攝）

至於藍營極為艱困的台南市，地方人士指出，第一選區鎖定尤淨寬，她是市議員尤榮智的女兒，現正積極評估中；第二選區現任立委為民進黨郭國文，台南市黨部已決定禮讓給無黨籍的市議員陳昆和；第三選區則擬由前中華日報資深記者姚正玉出馬；第四選區原鎖定不分區立委鄭麗文，但因其較無意願，反而前議長李全教積極爭取；最後是第五選區，規劃由市議員「俠女」王家貞參戰，她近日已用立委參選人身份與侯友宜同台亮相。

據悉，黨中央與地方黨部目前仍持續徵詢「藍軍新勇士」投入艱困選區，將儘可能提名清新、亮眼、肯深耕基層的年輕刺客。至於原訂6月18日將每一個選區提名完畢，全黨上下仍會朝此目標持續努力，但幾個特別艱困選區不排除遲至7月才能完成提名。