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賴清德建議新北市組醫療小組　侯友宜：副總統搞不清楚狀況

記者蔡佩旻／雲林報導

總統參選人、新北市長侯友宜今（11）日南下雲林，請益之旅公開行程接受聯訪，被問及新北幼稚園餵藥案，針對副總統賴清德表示新北市府五月中才有動作，建議新北市應組醫療小組，侯友宜表示「副總統搞不清楚狀況」。

▲侯友宜南下雲林聯訪畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲侯友宜聯訪中直言「賴清德副總統搞不清楚狀況」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「賴清德副總統搞不清楚狀況」，侯友宜表示，在5月14日家屬報案後就立即請報請檢察官偵辦，這是刑事司法案件，於第一天接到報案就馬上啟動，在刑事犯罪上有跟沒有，現階段是檢方要查清楚，現在眾說紛紜，到底藥物從何而來，檢方趕快查清楚。

「我們每天都希望檢方趕快釐清，那個藥物從哪裡來的？到底甚麼原因？趕快釐清。其他都是行政要協助，孩子為何有這個藥物，說清楚最重要！拜託檢方腳步快一點！第一時間我們就開始啟動，檢方也自己說5月15日接到報案以後，我們新北市政府就很積極配合協助，這個關鍵，副總統就搞不清楚，司法是現在政府的！請賴清德副總統交代你們的司法機關，勿枉勿縱。」

侯友宜提到，「每天都會掌握狀況也會跟家長不斷溝通，家長最在意臨時停園部分，我們要求園方不要再營業但要把孩子安置好，短短3-4天都在安置，另外，沒有驗出來的 也擔心要不要就醫，也有人擔心可不可以用毛髮檢驗，我也跟檢察官講了很多次，請檢方下令，讓毛髮採檢要具有公信力，把大家有疑慮的檢查清楚。」

侯友宜說，「現在行政是停園，必須把孩童安置做好，要把家長疑慮解決，也成立私幼專案辦公室，我們可以用專線，隨時諮詢。」

 

►聽Podcast #我在案發現場

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副總統賴清德侯友宜幼兒園餵毒新北市

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