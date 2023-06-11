幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

▲新北市副市長劉和然。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

板橋幼兒園餵藥案愈來愈多專家出面分析，有醫師說腸胃藥、止咳藥中可能含有苯巴比妥，也有醫師說此案可能烏龍訊息。新北市副市長劉和然今（11）日說明，檢察官才有權限調閱孩子、親人等相關就醫紀錄，希望檢調加快調查，並明確公布結果讓家長安心。

新北市府今日上午開進度記者會，被問到除止咳藥、腸胃藥含苯巴比妥，還有什麼藥物也有苯巴比妥？新北衛生局簡任技正劉君豪說，有些感冒支氣管炎藥物的複方也有這樣的成分。而新北調查轄區醫療院所藥物流向，衛生局副局長高淑真則說，現在所有藥物來源檢調積極調查釐清當中，市府全力配合；劉和然則說，新北轄內沒異常情況，媒體報導各縣市也都有在稽查，新北會跟中央連結，釐清問題從何而來。

劉和然指出，最近報導很多，透過動機、邏輯、專業與個別樣態分析，但這些細節資料，包括孩子就醫紀錄、親人等相關就醫紀錄，檢察官才有權限調閱，要由他們做最後確認，希望檢調加快調查，並明確地公布結果；尤其是現在許多家長都送孩子去幼兒園，這是社會信任感問題，市長也希望檢調加速、加嚴查明，解決疑慮。

至於侯友宜6月13日是否到議會專案報告？劉和然回應，目前議會僅要求由教育及衛生局長做一小時的專案報告。市長後續到議會專案報告，將尊重議會決定。

吉的堡幼兒園加盟店8名幼童檢出苯巴比妥藥物殘留，彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲說，苯巴比妥是巴比妥類藥物的一種，現主要用於治療某些類型的癲癇，且毒性相較其他巴比妥藥物低，有些止咳藥和腸胃藥是含有苯巴比妥，也並非列管藥物，認為幼兒可能是被餵食這種成分的藥品。