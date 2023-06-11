王世堅稱林飛帆「誤判」性騷案　游淑慧：正義形象恐毀了

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨婦女部（現改為性平部）前黨工指控遭性騷，卻未獲妥善處理，而當時負責督導的副秘書長，就是現任台北第三選區立委參選人林飛帆。民進黨日前公布調查結果，認為林飛帆的做法與中央黨部既有規定並無相違背之處，而民進黨台北市議員王世堅也支持，稱林飛帆「只是誤判，不是吃案」。對此，國民黨台北市議員游淑慧批評，這些年王世堅塑造的「公道伯」的正義形象，可能就此毀了。

游淑慧指出，從權力結構來說，林飛帆就是直接督導婦女部，在他的眼皮子底下發生女性被侵害，主管威脅利誘就是不讓申訴，這樣的督導根本毫無意義。王世堅終究是民進黨員，為了維護黨主席賴清德和英系護航，只好替小英男孩林飛帆硬拗，但是為了林飛帆犧牲自己的形象值得嗎？

有關林飛帆是否有涉及知悉事件，卻處理不當之疑慮，民進黨日前說明，根據《民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法》第八條規定，「本黨部各部門接獲相關申訴案件時，應遵守保密原則並立即轉交申訴案予申訴委員會執行秘書。...」。爲保護當事人隱私，本黨性騷擾案件系為申訴處理委員會之職權，由執行秘書（婦女部主任）辦理。

民進黨指出，林飛帆知道有發生性騷擾事件，並表達若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應儘速終止與廠商的合作，相關處置與中央黨部既有規定並無相違背之處。