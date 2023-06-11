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摔死姪女的兔子！他嫌髒「5隻裝麻布袋重摔」3死　高雄動保處回應了

▲高雄男嫌兔子髒，將姪女飼養的5隻兔子裝進麻布袋摔死。（圖／翻攝自黃紹庭議員臉書）

▲高雄男嫌兔子髒，將姪女飼養的5隻兔子裝進麻布袋摔死。（圖／翻攝自黃紹庭議員臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭昨(10日)接獲陳情，一名男子將姪女所飼養的5隻兔子裝在麻布袋裡摔死，造成3隻兔子死亡。動保處表示，已蒐集完整證據，將儘速移送地檢署偵辦。

黃紹庭昨日晚間於臉書發文表示，服務處接到緊急報案，據女飼主表示，大伯將她所飼養的5隻兔子裝在麻布袋摔死，她回家發現1隻當場死亡，4隻還有呼吸，立即送至寵物醫院救治，遺憾的是，就醫途中1隻兔子死亡，另1隻就醫過程死亡，僅存2隻。

▲▼高雄市議員黃紹庭。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市議員黃紹庭。（圖／ETtoday資料照）

黃紹庭也譴責：「什麼叫「兔子髒？」因為髒？就可以活活被摔死嗎？立即法辦吧！！！！」高雄市動保處已立即派員到案發現場及醫院了解情況。

動保處副處長段奇漢表示，10日接獲民眾通報，有3隻兔子死亡、2隻兔子肋骨斷裂，動物醫院也開立死亡證明，指出這些兔子是因外力撞擊導致死亡。此案已蒐集完整證據，將儘速移送地檢署偵辦。

段奇漢指出，依據動物保護法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。以及同法第25條，故意傷害或使動物遭受傷害，致使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能衰竭喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

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